В Якутске из детского сада ушел 6-летний мальчик

6-летний мальчик заставил своих родителей и полицию поволноваться – ребенок самостоятельно ушел из детского сада. Его нашли у подъезда собственного дома.

Конец рабочего дня. Мама мальчика, при приближении к детскому саду, как обычно попросила воспитателя отправить одеваться ее сына. Но придя в детское учреждение женщина своего ребенка не нашла. В оцепенении она позвонила в полицию, трубку подняла старшина полиции, которая успокоила испуганную мать. На поиски малыша выехал кинолог с розыскной собакой и привлеклись все наружные службы полиции.

Как оказалось, мальчик решил самостоятельно дойти до дома пешком, хотя раньше всегда ездил с родителями на машине. Пройдя 1 километр потеряшка остановился у своего подъезда, где его и нашел отец.