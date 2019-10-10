2019-10-10T08:08:02+03:00
Общество

В Якутске из детского сада ушел 6-летний мальчик

Его нашли при входе в подъезд своего дома
Ольга Донская
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На поиски малыша были задйсйтвованы все службы полиции.На поиски малыша были задйсйтвованы все службы полиции.
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6-летний мальчик заставил своих родителей и полицию поволноваться – ребенок самостоятельно ушел из детского сада. Его нашли у подъезда собственного дома.

Конец рабочего дня. Мама мальчика, при приближении к детскому саду, как обычно попросила воспитателя отправить одеваться ее сына. Но придя в детское учреждение женщина своего ребенка не нашла. В оцепенении она позвонила в полицию, трубку подняла старшина полиции, которая успокоила испуганную мать. На поиски малыша выехал кинолог с розыскной собакой и привлеклись все наружные службы полиции.

Как оказалось, мальчик решил самостоятельно дойти до дома пешком, хотя раньше всегда ездил с родителями на машине. Пройдя 1 километр потеряшка остановился у своего подъезда, где его и нашел отец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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