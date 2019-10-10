Верховный суд Якутии отменил условное осуждение для Людмилы Битяй

10 октября Верховный суд Якутии рассмотрел апелляции потерпевших и прокурора на приговор Якутского городского суда в отношении Людмилы Битяй. Женщина была осуждена за 7 эпизодов преступлений – мошенничество, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размере.

Изучив материалы дела и выслушав мнения сторон, суд решил отменить условное осуждение, назначив наказание в виде 6 лет лишения свободы. Людмилу Битяй взяли под стражу в зале суда.

В 2012 году Людмила Битяй со своим сожителем Сергеем Дроботом организовала строительную компанию СПСК «ГрадСтрой» (СПСК «Битяй») и незаконно собирала средства с дольщиков. Компания предлагала людям квартиры по низкой цене, например, «однушку» оценивали в 750 тысяч рублей. Как итог, все 56 квартир разлетелись вмиг. Ущерб составил 34 миллиона рублей. Осужденная обвиняла председателя гаражного кооператива в подставе, но ее дело было выделено в отдельное производство. Дробот же был приговорен к 10 годам лишения свободы.