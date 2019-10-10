Дело замглавы Намского района направлено в суд: мужчину и его подельника обвиняют в получении взятки

Прокуратура Намского района Якутии направила в суд уголовное дело, заведенное на первого заместителя главы Намского района Николая Соловьева и водителя муниципального учреждения. Мужчин обвиняют в получении взятки.

Николай Соловьев в декабре 2017 года заключил контракт на 1 миллион 312 тысяч рублей с предприятием, которое должно было построить монументы в сквере Победы до июня 2018 года. После поступления денег на счет подрядчика руководитель потребовал взятку в 300 тысяч рублей за покровительство в будущем. Одним из условий перечисления средств стал перевод денег на расчетный счет водителя МБУ «Эксплуатация и содержание объектов „Нам“, который стал посредником при передаче взятки.

Руководитель предприятия, не желая портить деловые отношения с чиновником и будучи уверенным в его покровительстве перевел на указанный счет 200 тысяч рублей. После чего водитель обналичил деньги и передал их первому заместителю главы, который использовал их на свои нужды.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.