2019-10-10T06:31:08+03:00
Происшествия

Дело замглавы Намского района направлено в суд: мужчину и его подельника обвиняют в получении взятки

Чиновник брал деньги за покровительство
Ольга Донская
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Обвиняемый водитель стал посредником в получении денег.Обвиняемый водитель стал посредником в получении денег.
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Прокуратура Намского района Якутии направила в суд уголовное дело, заведенное на первого заместителя главы Намского района Николая Соловьева и водителя муниципального учреждения. Мужчин обвиняют в получении взятки.

Николай Соловьев в декабре 2017 года заключил контракт на 1 миллион 312 тысяч рублей с предприятием, которое должно было построить монументы в сквере Победы до июня 2018 года. После поступления денег на счет подрядчика руководитель потребовал взятку в 300 тысяч рублей за покровительство в будущем. Одним из условий перечисления средств стал перевод денег на расчетный счет водителя МБУ «Эксплуатация и содержание объектов „Нам“, который стал посредником при передаче взятки.

Руководитель предприятия, не желая портить деловые отношения с чиновником и будучи уверенным в его покровительстве перевел на указанный счет 200 тысяч рублей. После чего водитель обналичил деньги и передал их первому заместителю главы, который использовал их на свои нужды.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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