2019-10-08T04:56:32+03:00
Происшествия

История о том, как пенсионер из Якутии потерял миллион рублей поверив мошеннику

Ветерану труда позвонили лже-сотрудники банка и сообщили о пропаже с его счета
Ольга Донская
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Для осуществления своего плана, мошенник даже вызвал такси для потерпевшего.Для осуществления своего плана, мошенник даже вызвал такси для потерпевшего.
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В отдел полиции Хангаласского района Якутии поступило заявление о мошенничестве. В органы правопорядка обратился 70-летний ветеран труда, которого мошенники лишили его накоплений – одного миллиона рублей.

Днем 7 октября на мобильный телефон ветерана поступил звонок от, якобы, сотрудника службы безопасности банка. Не представившись, мужчина сообщил пенсионеру, что с его счета пропали 180 000 рублей, а для того, чтобы сохранить оставшиеся средства пострадавшему нужно было срочно перевести все свои сбережения на два разных банковских счета, для того, чтобы «поймать мошенников по горячим следам».

Пенсионер и его жена-ровесница испугались и не посовещавшись ни с кем из родственников решили следовать инструкциям голоса из телефона. Пострадавший растерялся на моменте, когда мошенник начал диктовать ему способы онлайн-перевода, ведь он не умеет проводить такие манипуляции. Тогда собеседник попросил пожилого человека поторопиться и даже вызвал для него такси, заверив, что расходы на проезд банк ему вернет. Ветеран сделал все, что ему велели.

Почувствовав «успех», мошенник попросил счет еще одного договора с другим банком, каким-то образом он прознал про секретный вклад пенсионера, о котором знала только его жена. Заподозрив неладное, пострадавший начал задавать вопросы, на что мошенник стал шантажировать его тем, что, если он не назовет номер договора, «банк» не вернет ему 1 000 000 рублей. Только тогда пенсионер понял, что его обманули и обратился в полицию.

В настоящее время полицией начата проверка. Устанавливаются личности на счета которых были переведены накопления пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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