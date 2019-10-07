2019-10-07T13:42:52+03:00
Происшествия

Обстоятельствами гибели экс-депутата Госсобрания Якутии, которого растерзал медведь, заинтересовались следователи

Трагедия произошла 4 октября в Оймяконском районе республики
Нинель ГУСЕВА
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Александр Крылов с приятелем отправились на квадроцикле за запчастями для сломавшегося вездехода.Александр Крылов с приятелем отправились на квадроцикле за запчастями для сломавшегося вездехода.
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Обстоятельства гибели бывшего депутата парламента республики, директора Строительного рынка Якутска Александра Крылова изучают следователи. 4 октября в 20 км от озера Лабынкыр в Оймяконском районе Якутии 45-летнего мужчину растерзал медведь.

Для проведения проверки на месте происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы республиканского следкома. Как выяснилось, вечером 4 октября 2019 года мужчина с приятелем отправились на квадроцикле за запчастями для сломавшегося вездехода.

Чтобы уложить хищника, приятелю погибшего пришлось сделать не менее 8 выстрелов из карабина.

Чтобы уложить хищника, приятелю погибшего пришлось сделать не менее 8 выстрелов из карабина.

По пути в тундре они заметили медведя. Александр Крылов с собакой направился в сторону хищника, а его приятель остался возле квадроцикла. Через какое-то время, услышав лай собаки, он отправился на подмогу и увидел идущего навстречу медведя. Мужчина убил хищника из карабина «СКС», а чуть поодаль обнаружил тело Крылова без признаков жизни.

Как сообщила «КП в Якутии» старший помощник руководителя следкома Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, по результатам судебно-медицинской экспертизы предварительной причиной смерти мужчины стали телесные повреждения от когтей крупного дикого животного. После установления обстоятельств произошедшего следователями будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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