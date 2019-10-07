Веганы в Якутии: быть или не быть?

В якутской национальной культуре без мяса никуда - в каждом блюде присутствует хотя бы один ингредиент животного происхождения. Существует даже поговорка: «Якут травы не ест».

Однако в 21 веке люди расширяют границы и начинают жить по собственным правилам. Корреспондент "КП в Якутии" пообщалась с девушкой-веганом и с экс-вегетарианкой, которая вернулась к привычной диете по ряду причин.

В чем разница?

Вегетарианство существует уже много веков. Об отказе от мяса упоминалось ещё в Древней Греции - например, пифагорейцы были вегетарианцами. Вегетарианцы едят всё, за исключением мяса в любом его виде, птицы и рыбы. Остальные продукты официально разрешены к употреблению.

Веганство - новое течение, сформировавшееся только в середине XX столетия, по сути производное от вегетарианства. Это очень чистый его тип, где из рациона исключаются не только мясо всех животных, рыба и морепродукты, но и любые ингредиенты животного происхождения: яйца, молоко, выпечка с добавлением натурального масла и много другое.

Веган с трехлетним стажем Валерия Кривогорницына поделилась своей историей с КП.

- Мне 23 года, по образованию - учитель биологии и химии, но сейчас занимаюсь видеопроизводством и своим книжным магазинчиком. Работать по специальности не пошла, потому что мне не нравится, как пытаются уложить новый ФГОС на старый образовательный фундамент. Эта несовместимость превращает работу педагога в неэффективную бумажную рутину. Вторая причина – низкая зарплата молодых учителей. Хотя мне нравится сама профессия, очень люблю биологию как науку и общение с молодежью. До сих пор поддерживаю связь с учениками, - улыбается девушка

Валерия пришла к вегетарианству еще в детстве. Впервые попробовав жареное мясо, оно показалось ей невкусным, и до подросткового возраста из мясных блюд в рационе девушки была только молочная колбаса. В юности в качестве эксперимента на год Валерия перешла на веганство. Окончательно отказалась от всей продукции животного происхождения почти три года назад.

- Я с детства задумывалась над экологическими вопросами, причинно-следственными связями в биосфере. Животноводство для меня, в первую очередь, экологический вред: выбросы парниковых газов, вырубка лесов под кормовые базы. Никогда не понимала, зачем тратить огромное количество питьевой воды и земли ради выращивания одной коровы, если с такого поля можно было бы накормить намного больше людей. Если затронуть биологические закономерности и закон Линдемана, все питательные вещества имеют первоисточник - в данном случае это продуценты (растения). Если хорошо рассчитать своё питание, не должно быть проблем с усвоением. И тогда не надо фильтровать необходимые вещества через чьё-то тело. Наверное, эти изменения во взглядах, которые постоянно развиваются, учат сомневаться, обращаться к научным источникам, и стали толчком к веганству, - рассуждает Валерия.

По признанию девушки, сложностей при смене питания у нее не было, обошлось без «срывов». Скорее наоборот - веганская еда оказалась для нее аппетитнее и вкуснее.

Питание не должно быть темой споров между людьми

Несмотря на отдаленность, в Якутске появились специализированные магазины с веганскими продуктами, в некоторых кофейнях готовят напитки на растительном молоке, а в кафе можно встретить специальное меню для тех, кто не ест мяса.

- В веганстве главное правило не отказ от мяса, а подбор альтернативы с тем же аминокислотным составом. Многие веганы так не делают, а потом на их неудачном опыте растут стереотипы о вреде этого типа питания. Из растений наиболее богаты нужным нам белком те, которые вступают в симбиоз с азотфиксирующими бактериями - мономеры белка, аминокислоты, содержат аминогруппу. Это, например, соя и чечевица. Но, конечно, хотелось бы большего разнообразия веганских продуктов в магазинах Якутска, - говорит Валерия.

Окружение Валерии с уважением относится к ее образу жизни, муж девушки - тоже веган. У пары есть кошка и собака, которые едят мясо, для них готовят отдельно.

- Мне повезло с окружением, все адекватные и знают, что такое личный выбор и взгляды. И я к ним хорошо отношусь, не чувствую дискомфорта, мы с друзьями иногда даже в шутку подкалываем друг друга. Мне кажется, постоянно искать различия между людьми – это подливать масло в огонь, а наш мир и так не очень стабильный. Лучше смотреть на то, что объединяет всех нас. А тип питания уж точно не причина взращивать негатив между людьми, - улыбается Валерия.

Наталья в поддержку мужа на полгода стала вегетарианкой.Фото: Из личного архива героя публикации

Эксперименты - наше все

Эксперименты – это то, к чему стремится человек. Пробовать новое, познавать себя и свои возможности всегда было в приоритете. Но что делать если не получилось? Или попросту не подошло?

Наталья, 34 года, руководитель SMM-агентства, пиарщик:

- Вегетарианство я попробовала в 2018 году, чтобы поддержать супруга, который решили сменить тип питания. Я придерживалась его почти полгода, а муж до сих пор вегетарианец, - рассказывает Наталья.

Её супруг подошел к делу обстоятельно – даже начал выпекать полезный хлеб из пророщенного овса и пшеницы. Из рациона пары исчезли макароны, мясо и сладкое, а супруг отказался еще и от яиц. Зато на столе стало больше гречки, овощных супов и легких салатов. По признанию самой Натальи, в их семье и раньше нечасто ели мясо, потому что после него ощущалась неприятная тяжесть.

- Мы едим рыбу, морепродукты и много-много овощей и фруктов. Зимой спасает местная рыба, поэтому недостатка в той же говядине не испытываем. Труднее всего было отказаться от сладкого, - улыбается Наталья, - И когда наступило лето, я начала делать себе небольшие поблажки - там шоколадку перехвачу, тут другую вкусняшку попробую.

По словам Натальи, быть вегетарианцем в Якутске дорого, даже очень дорого. В основном, деньги уходят на покупку овощей и фруктов.

- Я не жалею об этом опыте. Сейчас я питаюсь как раньше, но все равно не переедаю и соблюдаю правильный рацион, не ем вредную пищу. В вегетарианстве много плюсов, но один из них, лично для меня, - это потеря в весе. В начале эксперимента я весила 49 килограмм, а в конце, на контрольном взвешивании, 42 килограмма. Сейчас я занимаюсь спортом, бегаю и в ближайшем будущем снова хочу сесть на жесткую диету, чтобы поддерживать себя в тонусе, - рассказывает Наталья.