Заболеть может каждый: «страшилки» и правда о туберкулёзе от врача-фтизиатра из Якутии

При слове «туберкулез» многие боязливо поеживаются и предпочитают не обсуждать эту тему. «Болезнь бедных», «болезнь зэков» - говорят про этот диагноз. Но в наше время — это не совсем так.

Корреспондент "КП в Якутии" побеседовала с заведующей Якутским городским противотуберкулезным диспансерным отделением «Фтизиатрия», кандидатом медицинских наук Анной Михайловной Лукиной. По словам врача с 30-летним стажем, этой болезни все возрасты и профессии покорны.

У каждого "свой" туберкулёз

Путь Анны Лукиной в медицине начался в 1984 году. После окончания мединститута ЯГУ прошла интернатуру в Чурапчинском тубдиспансере и на базе городского тубдиспансера со стационаром. С 1991 года работает в системе фтизиатрии. На выбор специальности повлиял личный опыт: туберкулезом болели близкие ей люди. К тому же, Анна - представитель династии медиков: её мама - врач-рентгенолог, сестра - невролог.

Однако в послужном списке врача Лукиной не только фтизиатрия. Она успела поработать линейным врачом на скорой помощи.

- На скорой чего только не было! Я даже роды принимала! Приехала на вызов чтобы отвезти женщину в больницу, а она хоп, и уже рожает, - вспоминает Анна Михайловна, - В то время молодая-зеленая была, про роды только в теории слышала, хорошо, что с малышами было все в порядке.

В 1991 году Анна начала работать участковым фтизиатром. В ее обязанности входила диспансеризация больных.

- Больных выявляют в поликлиниках и направляют к фтизиатрам. У каждой поликлиники есть закрепленные за ними специалисты, которые консультируют людей. После визита к нам больного либо переводят в стационар, либо, как представителя группы риска, направляют на амбулаторное лечение, - рассказывает Анна.

Всех лечат бесплатно, и у каждого "свой" туберкулёз - болезнь протекает у всех по-разному. При условии, что пациент хочет лечиться, его госпитализируют. Люди лежат в больнице от четырех до шести месяцев. Некоторым выздоровшим выделяют путевки в санатории для дальнейшего восстановления.

- Мои учителя говорили, что наши пациенты — это наши дети, и для нас они все равны. Вот мы и относимся к ним соответственно: заботимся, желаем лучшего. Я помню почти всех своих пациентов, но особенно - одного юношу-сироту. Он заболел туберкулезом сразу после школы, попал к нам и очень переживал, потому что очень хотел поступить в университет. Я говорила ему: «Вылечишься, и потом все у тебя получится». И ведь поступил! После выписки больница помогла ему получить квартиру, в которой он благополучно жил, пока там не произошло преступление. Мой подопечный взял вину на себя - хотел спасти друга. Но и в заключении он не унывал, смог получить образование. Очень часто писал мне, до сих пор его помню, - улыбается Анна Михайловна.

Кто в группе риска?

По словам Анны Михайловны, средний возраст заболевших туберкулезом - от 20 до 45 лет. Чаще всего диагноз ставят одиноким, холостым мужчинам трудоспособного возраста. Вопреки распространенному мнению, туберкулез - болезнь не только неблагополучных людей. Заболеть могут все - и высокопоставленный чиновник, и домохозяйка, и маленький ребенок.

Чтобы заразиться, кому-то хватает короткого контакта, а кто-то годами может жить рядом с больным и не заболеть. Люди реагируют на это известие по-разному: кто-то плачет, кто-то очень переживает. Поэтому в больнице есть медико-социальный кабинет с психологом, юристом, медсестрой. В отделении фтизиатрии оказывают пациентам комплексную поддержку, начиная от помощи в избавлении от зависимостей и заканчивая восстановлением документов.

- Для заболевших есть продуктовые корзины. Мы их предоставляем, когда пациент встал на учет, лег в стационар и идёт на поправку. Это своего рода мотивация - порой очень трудно заставить человека лечиться, - разводит руками Анна Михайловна, - Сейчас действует акция «Путь к дому», которая помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сложно человека побудить к действию, дать стимул исправиться и начать лечение. Некоторым важнее дальше вести привычный образ жизни.

Туберкулёз - излечимое заболевание, но многое зависит от пациента. В России до 2030 года хотят искоренить туберкулез полностью, но для этого нужно изменить сознание людей. Потому что до сих пор есть те, кто отказывается даже от самого простейшего обследования.

В случае отказа от лечения больница имеет право подать в суд на пациента. Но, как правило, все заканчивается административным штрафом и отправкой на принудительное лечение, от которого человек может отказаться. Получается замкнутый круг.

Между тем, сейчас на вооружении у фтизиатров отличное оборудование - даже по мокроте можно моментально узнать, болеет человек или нет.

Анна Михайловна очень любит свою семью.Фото: Из личного архива героя публикации

Всё будет хорошо!

У Анны Михайловны большая семья: муж, двое дочерей и пятеро внуков - четыре девочки и мальчик.

- Мои дочки не врачи, но, надеюсь, внуки пойдут по моим стопам, - тепло улыбается она, - А муж никогда не был против моей работы, наоборот, всегда поддерживал.

Старшей внучке 14 лет, а самой младшей - шесть. По словам Анны Михайловны, поговорка про то, что внуков любят особенной любовью, чистая правда. Её любимое времяпрепровождение - с семьей.

- Я очень люблю природу, особенно море, с нетерпением жду отпуска. Всей семьей любим выезжать в лес, на шашлыки, за ягодами и грибами. Часто беру всех внуков в охапку и иду с ними по кафе и в кино, - рассказывает Анна Михайловна. - Знаете, я люблю говорить: «Все будет хорошо!». Если в это верить, всё будет именно так.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Языком статистики

По данным Роспотребнадзора Якутии, за первое полугодие 2019 года зарегистрировано 267 случаев первичного заболевания туберкулезом (в 2018 году - 486 случаев, в 2017-м - 560, в 2016 году - 565).

За этот же период было выявлено 120 заразных больных (в 2018 году - 301, в 2017-м - 306, в 2016-м - 303 человека).

КСТАТИ

Якутия рулит!

В вопросах диагностики туберкулёза Якутия впереди России всей. По словам Анны Лукиной, только в республике процедуру ФЛГ проходят один раз в год. В других городах страны такое обследование обязательно один раз в два года.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Это было похоже на затянувшийся летний лагерь

"КП в Якутии" пообщалась с одним из пациентов тубдиспансера, который попал туда ещё ребёнком. Молодой человек согласился вспомнить, как это было, на условиях анонимности:

- Я заболел туберкулезом, когда учился в первом классе. Проучился всего несколько месяцев, а потом мне, как и всем моим одноклассникам, поставили манту. И оно стало просто огромным. Меня сразу же направили на обследование, и вскоре я оказался в детском туберкулезном санатории. Ещё в том старом, с одноэтажными деревянными корпусами. Лечение длилось несколько месяцев.

Во второй раз "загремел" на больничную койку уже надолго - пролежал там больше года. За это время закончил третий класс и начал учиться в пятом.

По ощущениям это напоминало затянувшееся пребывание в детском лагере. Мы жили по расписанию, ходили в школу, вместе кушали в столовой, гуляли на детской площадке. Были врачи и воспитатели, которые для нас делились на хороших и злых. Кто-то нас баловал, а кто-то был строг.

Лечили антибиотиками, сейчас уже не помню какими. Но таблетки были противными на вкус. Время от времени мы сдавали анализы и с нетерпением ждали результатов. И каждый раз ходили к главврачу, который решал, остаёмся мы дальше в санатории или выписываемся. Очень тяжело было слышать, что ты не едешь сегодня домой.

От кого я заразился, не знаю. В семье и в моем окружении никто не болел. Сейчас время от времени делаю ФЛГ - например, во время диспансеризации. О болезни напоминает лишь маленькая точка на снимке в левом