В Якутии задержали магаданца вывозившего 3 кг золота

Полицейские остановили микроавтобус, ехавший на 987 км федеральной трассы «Колыма». Автомобиль направлялся в Магаданскую область.

При осмотре была найдена сумка для ноутбука, принадлежавшая одному из пассажиров. В сумке лежало два свертка, в которых находилась россыпь металла желтого цвета. По результатам экспертизы стало понятно, что изъятый металл - природное золото весом около 3 кг. По оценке специалистов его стоимость превышает 9,5 миллионов рублей.

Задержанный оказался ранее судимым за убийство и разбой 46-летний уроженец Костромы, ныне проживающий в Сусумане Магаданской области. Мужчина рассказал, что приобрел золото в поселке Усть-Нера в Якутии и собирался его перепродать.

Возбуждено уголовное дело по статье незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.