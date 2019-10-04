Избран новый директор театра оперы и балета Якутии

3 октября подведен итог отбора кандидатов на должность директора Государственного театра оперы и балета Якутии. Им стал Сергей Юнганс — режиссер-постановщик ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии».

Кандидатура была утверждена после собеседования с руководством Якутии.

- Молодой, амбициозный театральный деятель имеет большое количество постановок в России и зарубежных странах, работает руководителем Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге. У него есть серьезный взгляд на развитие нашего Театра оперы и балета. Уверен, что с назначением Юнганса мы получим серьезную возможность по модернизации одного из ключевых учреждений культуры региона. Безусловно, со стороны правительства республики новому директору будет оказываться всемерная поддержка. После прохождения формальных процедур в ближайшие дни он приступит к работе, — сообщил премьер-министр республики Владимир Солодов.

Справка:

Родился 15 мая 1985 в городе Тверь.

Учился в музыкальной школе по классу скрипки, а также в вокальной студии Натальи Ковалевской. В 2000 году начал обучение в Нижегородском театральном училище.

В 2005 окончил Казанское театральное училище по специальности «Актерское искусство».

В 2013 — Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности «Режиссура театра».

После окончания Казанского театрального училища был приглашен в труппу Академического русского театра драмы (Казахстан, Алма-Ата)

Прошел стажировки в театрах Польши, Франции, Германии, Сербии, Турции, Гонконга.

В Театре оперетты Урала поставил оперетту «OFF and BAHH» Ж. Оффенбаха. (2011).

В Русском драматическом театре г. Чебоксары поставил драму «Орфей и Эвридика» (2012), мелодраму «Безымянная звезда» (2015), комедию в стиле кабаре «Блондинка» (2015).

В Свердловском театре музыкальной комедии поставил фантазию «Роман с Парижем» (2013), два акта с музыкой «Резиновый принц» (2013), новогоднее путешествие «Вовка в 3Dевятом царстве» (2015), режиссер русской версии оперетты «Венская кровь» (2015), режиссер музыкальной драмы «Белая гвардия» (2012) и оперетты «Летучая мышь» (2014).

На сцене Свердловской государственной детской филармонии поставил концерт-путешествие по детским мечтам «Екатерина. Сон первый» (2014), пластический спектакль «Сорок первый. Выпускной» (2015), «Вовка в 3Dевятом царстве» (2015), альбом-tribute «Минелли-Jam» (2016), «Искусство жениться» (2017), «Вальс и только вальс» (2018), «Красная шапочка & серый волк» (2019).