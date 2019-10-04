2019-10-04T02:54:59+03:00
Звезды

Писатель Джордж Мартин поблагодарил якутян за «народный Оскар»

Ольга Донская
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Джон Сноу отлит из серебра 925 пробы.Джон Сноу отлит из серебра 925 пробы.
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Подарок для писателя Джорджа Мартина, создавшего легендарную «Игру престолов», дошел до получателя. Якутяне создали народный «Оскар» из серебра в виде статуэтки Джона Сноу, но с якутскими чертами.

Статуэтка «Эллэй – страж Стены» выполнена из серебра, золота, обсидиана и мамонтовой кости. Таким образом якутские поклонники сериала и творчества писателя выразили благодарность создателю «Игр» за подаренный читателям и зрителям волшебный мир. Статуэтка стала поистине народной, так как приобщиться к ее созданию мог каждый. Чтобы принять участие в акции, люди несли серебряные украшения, из которых и был отлит «Эллэй – страж Стены».

Статуэтка создана по образу героя сериала Джона Сноу, но с якутскими чертами. Ее основная часть отлита из серебра 925 пробы. Фигурка накрыта плащом из стали и установлена на постаменте из латуни и мамонтовой кости. В руках «Стража Стены» - меч из обсидиана, или, как его называют в сериале, «драконьего стекла». На его рукояти — позолоченный древнетюркский знак Солнца, оберегающий его владельца от сил зла, дарующий силу и веру в лучшее.

Джордж Мартин поблагодарил якутян за статуэтку Джона Сноу.Подписывайтесь на наш канал в YouTube: https://bit.ly/2YIvSgh Якутия 24 - это новости в круглосуточном формате. Корреспонденты нашего телеканала освещают все важные события Якутска, Якутии, страны и мира. Политика, экономика, спорт, актуальные интервью, специальные репортажи, происшествия и многое другое вы увидите первыми. Мы в социальных сетях: Сайт: http://yk24.ru/ Facebook: https://www.facebook.com/yk4ru/?modal=admin_todo_tour Instagram: https://www.instagram.com/yk24.ru/ Вконтакте: https://vk.com/yk24ru Twitter: https://twitter.com/yakutia_24 Одноклассники: https://www.ok.ru/yakutiya.24

Джордж Мартин записал видеообращение с благодарностью:

- Я, Джордж Мартин, хотел бы сказать спасибо моим фанатам из Якутска за то, что отправили мне эту красивую статуэтку-награду. Она выглядит великолепно, и это действительно замечательный жест с вашей стороны. Я буду дорожить ею!» — сказал он.

Также писатель отметил, что искусство объединяет людей: «Я очень рад, что искусство, в частности фэнтези, имеет силу, которая превосходит границы государств, культурные различия, путешествует по всему миру, затрагивая умы и сердца людей из разных уголков планеты».

В своем обращении американский писатель выражает надежду встретиться с якутскими поклонниками в будущем.

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Статуэтка создана по образу Джона Сноу, но с якутскими чертами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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