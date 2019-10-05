Первый в своем роде: в Якутии добыт уникальный алмаз-«матрёшка»

Необычный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один, добыт на Нюрбинском ГОКе в Якутии. Благодаря своей особенности камень напоминает русскую матрёшку.

По словам специалистов, изучивших находку, это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи. Возраст камня, по оценке ученых, может составлять более 800 миллионов лет.

Необычный алмаз обнаружили в процессе сортировки специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами (ЯПТА), которые передали его в научно-исследовательское геологическое предприятие АЛРОСА.

По мнению ученых, сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.

- Самым интересным для нас было выяснить, каким образом между внутренним и внешним алмазами образовалось воздушное пространство. Имеются две основные гипотезы: согласно первой версии в процессе роста алмаз был захвачен мантийным минералом, который позже был растворен в условиях земной поверхности, согласно второй – в результате сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии была растворена более агрессивными мантийными процессами. Благодаря наличию растворенной зоны один алмаз стал свободно перемещаться внутри другого по принципу матрешки. Насколько нам известно, такие алмазы еще не встречались в истории мировой алмазодобычи. Это действительно уникальное творение природы, тем более, что природа не любит пустоты. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости, – рассказал замдиректора НИГП по инновационной работе Олег Ковальчук.

Несмотря на сложное строение, камень весит всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет максимальные размеры 4,8×4,9×2,8 мм. Объем внутренней полости составляет 6 мм3, а объем внутреннего кристалла – 1,6 мм3 с расчетным весом 0,02 карата (0,004 грамма). Внутренний алмаз имеет таблитчатую форму и размеры 1,9×2,1×0,6 мм.