«Седьмое пекло, Джордж!»: глава Якутии пригласил создателя «Игры престолов» в гости

Глава Якутии Айсен Николаев пригласил писателя Джорджа Р. Р. Мартина в республику. По традиции, обращение к создателю цикла романов «Песнь льда и пламени», который лег в основу сериала «Игра престолов», руководитель региона опубликовал в своем Тwitter.

- Седьмое пекло, Джордж! В Якутии зима совсем близко. Но уже не один год жители Якутии согреваются длинными зимними вечерами, читая твои книги. Приезжай в нашу республику в гости. Почувствуй, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году, - написал Айсен Николаев.

Ранее Джордж Мартин записал для жителей республики видео-обращение с благодарностью за «народный Оскар». Статуэтку «Эллэй – страж Стены» для писателя из серебра, золота, обсидиана и мамонтовой кости изготовили якутские поклонники сериала в благодарность за подаренный им волшебный мир. Приобщиться к созданию «народного Оскара» мог каждый: люди несли серебряные украшения, из которых и был отлит «Эллэй – страж Стены».

- Я, Джордж Мартин, хотел бы сказать спасибо моим фанатам из Якутска за то, что отправили мне эту красивую статуэтку-награду. Она выглядит великолепно, и это действительно замечательный жест с вашей стороны. Я буду дорожить ею! Очень рад, что искусство, в частности фэнтези, имеет силу, которая превосходит границы государств, культурные различия, путешествует по всему миру, затрагивая умы и сердца людей из разных уголков планеты, - говорит писатель.

Джордж Мартин поблагодарил якутян за статуэтку Джона Сноу.Подписывайтесь на наш канал в YouTube: https://bit.ly/2YIvSgh Якутия 24 - это новости в круглосуточном формате. Корреспонденты нашего телеканала освещают все важные события Якутска, Якутии, страны и мира. Политика, экономика, спорт, актуальные интервью, специальные репортажи, происшествия и многое другое вы увидите первыми. Мы в социальных сетях: Сайт: http://yk24.ru/ Facebook: https://www.facebook.com/yk4ru/?modal=admin_todo_tour Instagram: https://www.instagram.com/yk24.ru/ Вконтакте: https://vk.com/yk24ru Twitter: https://twitter.com/yakutia_24 Одноклассники: https://www.ok.ru/yakutiya.24

В своем видеообращении Джордж Р. Р. Мартин выражает надежду встретиться с якутскими поклонниками в будущем.

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Статуэтка создана по образу Джона Сноу, но с якутскими чертами (ПОДРОБНОСТИ)