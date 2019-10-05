Педагог из Якутии, грозившая «спустить шкуру» с младшеклассника, уволилась из школы

Педагог из Сунтарского района Якутии, грозившая «спустить шкуру» с младшеклассника, уволилась из школы. Конфликт между учеником и учительницей английского языка был снят на видео и взорвал соцсети.

Как выяснилось, инцидент произошел в одной из сельских школ Сунтарского района республики. Новая учительница английского языка, которая устроилась на работу в сентябре этого года, угрожает ученику младших классов: «Спущу с тебя шкуру и засуну ее тебе в рот».

Скандальное видео, снято в школе Сунтарского улуса Якутии.Главные новости Якутии и Якутска http://ysia.ru/ Мы в Instagram: https://www.instagram.com/ysia.ru Мы в Twitter: https://twitter.com/ysia2016 Мы в Facebook: https://www.facebook.com/ysia.sakhamedia/ Мы в Telegram: @Ysianews Мы в Одноклассниках: https://ok.ru/ysia2014 --------------------------------- Читайте и обсуждайте достоверные новости в нашей whatsapp-группе "Новости Сахамедиа": https://chat.whatsapp.com/8Qi7OSwwPqpBMBSfKNB1LL

Для прояснения всех обстоятельств произошедшего Министерство образования и науки Якутии организовало служебную проверку, по итогам которой «будут приняты необходимые меры». Однако главная героиня видео не стала дожидаться ее итогов и подала заявление об увольнении по собственному желанию.

- Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, сегодня уже уволена по собственному желанию. Люди, позволяющие себе такие действия, не должны работать в школе. Считаю, что такое поведение со стороны взрослого, тем более учителя, по отношению к ребёнку ни при какой конфликтной ситуации, абсолютно недопустимо! Будем принимать меры к недопущению впредь таких действий со стороны педагогов, - написал глава минобразования республики Владимир Егоров в Инстаграм.

Также отмечается, что стало известно о наличии конфликта между обеими сторонами. Комиссия продолжает служебную проверку.

КСТАТИ

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