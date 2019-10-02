2019-10-02T08:22:38+03:00
Происшествия

Супругам Левадным из Якутии увеличили условный срок

Кристина и Александр Левадные обвиняются в незаконном лишении свободы гражданки Филиппин
Ольга Донская
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В июле 2019 года Верховный суд республики вынес супругам условные сроки.В июле 2019 года Верховный суд республики вынес супругам условные сроки.
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В Верховном суде Якутии завершилось рассмотрение апелляций на приговор Якутского городского суда по делу Кристины и Александра Левадных. Их обвиняют в незаконном лишении свободы гражданки Филиппин Ракель де ла Круз, организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий.

В июле 2019 года чету приговорили к условным срокам заключения: Кристина получила 4 года с испытательным сроком в два года, Александра приговорили к пяти годам с испытательным сроком в два года. Кроме этого, их обязали возместить моральный ущерб общей суммой в 500 тысяч рублей.

Супруги подали апелляционную жалобу в Верховный суд республики. В итоге суд апелляционной инстанции определил изменить приговор суда 1 инстанции и усилить назначенное осужденным наказание: Кристине назначить 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, Александру окончательно назначить 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года, лишить звания подполковника полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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