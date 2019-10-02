Супругам Левадным из Якутии увеличили условный срок

В Верховном суде Якутии завершилось рассмотрение апелляций на приговор Якутского городского суда по делу Кристины и Александра Левадных. Их обвиняют в незаконном лишении свободы гражданки Филиппин Ракель де ла Круз, организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий.

В июле 2019 года чету приговорили к условным срокам заключения: Кристина получила 4 года с испытательным сроком в два года, Александра приговорили к пяти годам с испытательным сроком в два года. Кроме этого, их обязали возместить моральный ущерб общей суммой в 500 тысяч рублей.

Супруги подали апелляционную жалобу в Верховный суд республики. В итоге суд апелляционной инстанции определил изменить приговор суда 1 инстанции и усилить назначенное осужденным наказание: Кристине назначить 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, Александру окончательно назначить 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года, лишить звания подполковника полиции.