В Якутии вынесли приговор убийце двоих людей и его подельнику

В Якутии вынесен приговор двум жителям Якутска. Их обвинили в убийстве двоих людей, укрывательстве, мошенничестве и краже.

Трагедия произошла в феврале 2019 года, когда компания собралась в одном из домов в районе Белого озера. Мужчины распивали спиртные напитки, как вдруг один из них используя малозначительный повод, умышленно схватил топор и обухом нанес одной из жертв не менее 20 ударов в голову и 13 ударов по голове и шее второй жертве. Из-за открытых черепно-мозговых травм оба мужчины скончались на месте.

После содеянного убийца С. предложил четвертому мужчине М., хозяину дома, замести следы. Они спрятали тела в кладовке, при переносе трупов из кармана одной из жертв выпала банковская карта, пин-код которой был известен подельнику. Хозяин дома присвоил карту и снял с нее 55 тыясч рублей.

Через некоторое время подсудимые решили перепрятать тела и ночью перенесли трупы в стоящий неподалеку заброшенный дом.

Суд приговорил убийцу С. У 17 годам лишения свободы в колонии строго режима, а подельника М. за укрывательство особо тяжкого преступления и за хищение денежных средств приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной общего режима.