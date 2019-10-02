2019-10-02T05:55:57+03:00
Происшествия

В Якутии вынесли приговор убийце двоих людей и его подельнику

Осужденные спрятали трупы в заброшенном доме
Ольга Донская
Поделиться:
Один из осужденных присвоил банковскую карту одной из жертв.Один из осужденных присвоил банковскую карту одной из жертв.
Изменить размер текста:

В Якутии вынесен приговор двум жителям Якутска. Их обвинили в убийстве двоих людей, укрывательстве, мошенничестве и краже.

Трагедия произошла в феврале 2019 года, когда компания собралась в одном из домов в районе Белого озера. Мужчины распивали спиртные напитки, как вдруг один из них используя малозначительный повод, умышленно схватил топор и обухом нанес одной из жертв не менее 20 ударов в голову и 13 ударов по голове и шее второй жертве. Из-за открытых черепно-мозговых травм оба мужчины скончались на месте.

После содеянного убийца С. предложил четвертому мужчине М., хозяину дома, замести следы. Они спрятали тела в кладовке, при переносе трупов из кармана одной из жертв выпала банковская карта, пин-код которой был известен подельнику. Хозяин дома присвоил карту и снял с нее 55 тыясч рублей.

Через некоторое время подсудимые решили перепрятать тела и ночью перенесли трупы в стоящий неподалеку заброшенный дом.

Суд приговорил убийцу С. У 17 годам лишения свободы в колонии строго режима, а подельника М. за укрывательство особо тяжкого преступления и за хищение денежных средств приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сказала, что муж украл все деньги»: подруга Елены Ищеевой подставила ее супруга на 3 миллиона рублей
Дизайнер Анна Гутлина рассказала, как муж ворвался к ней ночью и забрал украшения и ценности стоимостью несколько миллионов рублей. После чего попросила в долг
Новости 24
В Якутске уничтожили 374 килограмма пельменей
Золотая рыба: в Вилюйском районе оштрафовали двух рыбаков за незаконной улов
В Олекминском районе нарушили права ветерана боевых действий
На чемпионате по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина разыграют 130 тысяч долларов
Боксер из Якутии выступит на чемпионате страны
В Москве и Санкт-Петербурге отпраздновали День государственности Якутии
Двух пострадавших в аварии в Горном районе госпитализировали
В Якутске женщина ограбила пенсионерку
У некоторых жителей Кобяйского района изъяли оружие
Из-за капитального ремонта в Якутске изменены схемы движения автобусов
Конкурс на должность гендиректора Национального художественного музея проведут заново
Якутянин Гаврил Колесов завоевал две медали на чемпионате России по русским шашкам
Фотофакт. Коневода на вас нет: в центре Якутска снова пасутся лошади
В Якутии демонтируют мост через реку Тюкян
Вместо ночного клуба обитель искусства: якутский театр эстрады открывает новый сезон
Пьяный водитель устроил ДТП в Нижнем Бестяхе
39 фермеров Якутии получили гранты на развитие хозяйства
В СВФУ создан студенческий оркестр
В аэропорту Удачного нарушают права инвалидов
«Саюри» будет кормить заключенных Якутска