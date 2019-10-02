2019-10-02T03:49:42+03:00
Происшествия

Мошеннице стало плохо во время заседания суда: якутский Верховный суд приостановил рассмотрение дела

Это не в первый раз, когда подсудимой становилось дурно в зале суда
Ольга Донская
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Людмила Битяй осуждена за мошенничество.Людмила Битяй осуждена за мошенничество.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Суд объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела в отношении жительницы Якутска, осужденной за мошенничество. Женщину увезли в больницу прямо из зала суда.

Людмила Битяй и компания провернули семь эпизодов мошенничества в особо крупном размере, ГСПК «Битяй» в 2012 году предлагал гаражи и малогабаритные квартиры стоимостью от 750 тысяч до полутора миллионов рублей. Строительные работы при этом велись только для вида и без оформления необходимых документов.

Перерыв в судебном заседании взят до 10 октября из-за состояния здоровья осужденной. Людмиле Битяй не впервые стало плохо в зале суда, в апреле этого года ее увозили в карете «скорой помощи» в больницу, где она потом проходила лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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