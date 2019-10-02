Мошеннице стало плохо во время заседания суда: якутский Верховный суд приостановил рассмотрение дела

Суд объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела в отношении жительницы Якутска, осужденной за мошенничество. Женщину увезли в больницу прямо из зала суда.

Людмила Битяй и компания провернули семь эпизодов мошенничества в особо крупном размере, ГСПК «Битяй» в 2012 году предлагал гаражи и малогабаритные квартиры стоимостью от 750 тысяч до полутора миллионов рублей. Строительные работы при этом велись только для вида и без оформления необходимых документов.

Перерыв в судебном заседании взят до 10 октября из-за состояния здоровья осужденной. Людмиле Битяй не впервые стало плохо в зале суда, в апреле этого года ее увозили в карете «скорой помощи» в больницу, где она потом проходила лечение.