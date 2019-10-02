2019-10-02T03:10:42+03:00
Звезды

Придумай песню для «Зима начинается с Якутии»

Мэрия города объявила конкурс
Ольга Донская
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За лучшую песню победитель получит денежный приз и сертификат.За лучшую песню победитель получит денежный приз и сертификат.
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Мэрия Якутска объявляет конкурс на создание официальной песни фестиваля. Песня будет сопровождать все мероприятия фестиваля и должна отражать особенности суровой зимы Якутии, которой она известна.

В конкурсе могут принять участие все желающие: авторы, группы авторов, музыканты, композиторы, мелодисты, музыкальные студии. По положению, в песне должно быть упоминание главных событий фестиваля: «Зажжение главной елки», международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс «Строганина», национальные спортивные состязания по северному многоборью «Игры народов Севера».

Конкурс пройдет с 1 октября по 20 ноября 2019 года. Победитель будет поощрен специальным дипломом и денежным призом. Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 15, каб. 103. Телефон: 408-052.

ИСТОЧНИК KP.RU

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