Придумай песню для «Зима начинается с Якутии»

Мэрия Якутска объявляет конкурс на создание официальной песни фестиваля. Песня будет сопровождать все мероприятия фестиваля и должна отражать особенности суровой зимы Якутии, которой она известна.

В конкурсе могут принять участие все желающие: авторы, группы авторов, музыканты, композиторы, мелодисты, музыкальные студии. По положению, в песне должно быть упоминание главных событий фестиваля: «Зажжение главной елки», международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс «Строганина», национальные спортивные состязания по северному многоборью «Игры народов Севера».

Конкурс пройдет с 1 октября по 20 ноября 2019 года. Победитель будет поощрен специальным дипломом и денежным призом. Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 15, каб. 103. Телефон: 408-052.