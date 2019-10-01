2019-10-01T05:43:54+03:00
Общество

В Якутии примерно 8,7 тысяч молодых семей смогут взять льготную ипотеку

Семьям до 35 лет дадут кредит под 2% годовых
Ольга Донская
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Количество семей будут расти.Количество семей будут расти.Фото: ЯСИА
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В Якутии составили список тех, кто попадает под критерии и потенциально сможет воспользоваться льготной ипотекой под 2% в Якутии. В список вошло 8,7 тыс. молодых семей.

Напомним, что по указу Владимира Путина до 15 декабря будут внесены поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Об этом сало известно на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре. Такие условия будут доступны получателям «дальневосточных гектаров», а также молодым семьям

По словам пресс-службы Минстроя Якутии, количество семей будет расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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