В Якутии примерно 8,7 тысяч молодых семей смогут взять льготную ипотеку

В Якутии составили список тех, кто попадает под критерии и потенциально сможет воспользоваться льготной ипотекой под 2% в Якутии. В список вошло 8,7 тыс. молодых семей.

Напомним, что по указу Владимира Путина до 15 декабря будут внесены поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Об этом сало известно на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре. Такие условия будут доступны получателям «дальневосточных гектаров», а также молодым семьям

По словам пресс-службы Минстроя Якутии, количество семей будет расти.