Якутскую лайку признали на мировом уровне

В сентябре 2019 года генеральный комитет Международной кинологической федерации предварительно признал породу собак «якутская лайка». Теперь лайки значатся под номером 365 в реестре, утверждённом международным кинологическим сообществом.

Якутская лайка — древняя аборигенная порода собак, выведенная естественным путем коренных народов Севера, которым была нужна крепкая, выносливая и неприхотливая, охотничья и ездовая собака. Возрождение породы началось в конце 90-х годов прошлого века.

Сейчас мировое поголовье якутской лайки насчитывает почти 8000 собак, около 50 питомников занимаются разведением этой породы. Якутские лайки живут почти на всех континентах и в разных странах: США, Польше, Франции, Италии, Норвегии, Финляндии, Японии и даже Бразилии.

Теперь якутская лайка может полноправно выступать и выигрывать на международных выставках самого высокого уровня.