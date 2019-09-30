2019-09-30T08:46:13+03:00
Дом. Семья

Якутскую лайку признали на мировом уровне

Эти любимцы внесены в официальный реестр пород
Ольга Донская
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В мире насчитывается 8 тысяч представителей породы "якутская лайка".В мире насчитывается 8 тысяч представителей породы "якутская лайка".Фото: Ольга Донская
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В сентябре 2019 года генеральный комитет Международной кинологической федерации предварительно признал породу собак «якутская лайка». Теперь лайки значатся под номером 365 в реестре, утверждённом международным кинологическим сообществом.

Якутская лайка — древняя аборигенная порода собак, выведенная естественным путем коренных народов Севера, которым была нужна крепкая, выносливая и неприхотливая, охотничья и ездовая собака. Возрождение породы началось в конце 90-х годов прошлого века.

Сейчас мировое поголовье якутской лайки насчитывает почти 8000 собак, около 50 питомников занимаются разведением этой породы. Якутские лайки живут почти на всех континентах и в разных странах: США, Польше, Франции, Италии, Норвегии, Финляндии, Японии и даже Бразилии.

Теперь якутская лайка может полноправно выступать и выигрывать на международных выставках самого высокого уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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