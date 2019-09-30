2019-09-30T05:37:22+03:00
Дом. Семья

Медведица Хаарчана повредила лапу

Дочь Колыманы и Ломоносова живет в Ленинградском зоопарке
Ольга Донская
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В годовалом возрасте медведица переехала в Санкт-Петербург.В годовалом возрасте медведица переехала в Санкт-Петербург.Фото: ЯСИА
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Белая медведица Хаарчана родилась в ноябре 2016 года в якутском зоопарке «Орто Дойду». Ее родители – самые знаменитые жители республиканского зверинца Колымана и Ломоносов.

В годовалом возрасте малышку отправили в Ленинградский зоопарк, в котором живет «бабушка» медведицы Услада. На днях у Хаарчаны случилась большая неприятность – она сломала когти левой лапы. Об этом порталу News.ykt сообщил очевидец:

— 27 сентября я пришел к открытию Ленинградского зоопарка, чтобы увидеть нашу якутскую звездочку Хаарчаану. Перед открытием ее бассейн убрали, почистили и стали заполнять водой. И тут вышла наша Хаарчаана, чтобы порадовать посетителей, она ходила по бассейну. Как вдруг женщина — работница зоопарка бросила ей мячик розового цвета в сторону не наполненного водой бассейна. А Хаарчаана в этот момент была наверху бассейна и прыгнула резко с высоты в не наполненный водой бассейн, рассказал свидетель происшествия.

Фото очевидца.

Фото очевидца.

Медведица упала на пол бассейна, когда воды там набралось всего 10 см. После падения Хаарчана захромала, как оказалось она сломала когти левой лапы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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