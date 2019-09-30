Возбуждено уголовное дело на руководителя коммерческой службы авиакомпании «Полярные авиалинии»
Материалы дела касаются 2017 года
Авиакомпания содействует следствию.Фото: ЯСИА
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Пресс-служба якутской авиакомпании «Полярные авиалинии» сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя коммерческой службы авиакомпании.
Сотрудник подозревается в злоупотреблении полномочиями и в данное время отстранен от занимаемой должности. Материалы дела касаются 2017 года. Авиакомпания предоставляет необходимые материалы и документы для проведения следственных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU