2019-09-30T04:32:54+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело на руководителя коммерческой службы авиакомпании «Полярные авиалинии»

Материалы дела касаются 2017 года
Ольга Донская
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Авиакомпания содействует следствию.Авиакомпания содействует следствию.Фото: ЯСИА
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Пресс-служба якутской авиакомпании «Полярные авиалинии» сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя коммерческой службы авиакомпании.

Сотрудник подозревается в злоупотреблении полномочиями и в данное время отстранен от занимаемой должности. Материалы дела касаются 2017 года. Авиакомпания предоставляет необходимые материалы и документы для проведения следственных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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