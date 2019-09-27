2019-09-27T10:14:23+03:00
Спорт

Якутский боец UFC начал подготовку ко второму бою

Григорий Попов будет тренироваться в Таиланде
Ольга Донская
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Якутянин будет биться с британцем.Якутянин будет биться с британцем.
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Боец смешанных единоборств, первый представитель из Якутии в сильнейшем мировом промоушене UFC Григорий Попов начал основной этап подготовки к своему второму бою. Тренировки буду проходить в Таиланде.

9 ноября якутянин выйдет на ринг против британца Дэйви Гранта, бой пройдет в Москве. Тренироваться Григорий будет на базе бойцовского клуба Tiger Muay Thai в Пхукете. Это один из ведущих тренировочных центров в Азии по дисциплинам ММА, муай-тай, джиу-джитсу.

У Попова в официальном списке — 2 поражения, 13 побед, 7 из них — досрочных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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