2019-09-27T05:08:55+03:00
Общество

Глава Якутии Айсен Николаве высказался о ситуации с оленеводами

Ил Дархан назвал инцидент не поддающимся логике
Ольга Донская
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С пограничниками будет проведена работа во избежания повторения таких ситуаций.С пограничниками будет проведена работа во избежания повторения таких ситуаций.Фото: ЯСИА
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26 сентября прошла прямая линия с главой Якутии Айсеном Николаевым. Ил Дархан ответил на вопросы граждан.

Один из вопросов касался ситуацией оленеводов из Усть-Янского района, которых увезли за сотни километров и оштрафовали на 500 рублей.

- Инцидент, когда пограничники задержали за нарушение паспортного режима оленеводов из села Юкагирское Усть-Янского района, вызвал возмущение населения. Неужели они должны ходить по тундре с паспортами? – так прозвучал заданный вопрос.

- Люди спокойно работали на территории своего стойбища, где они традиционно десятки лет трудятся, в 50 км от Юкагира. Прилетает вертолет, оттуда выскакивают вооруженные люди, пограничники, проводят поверхностный осмотр местности, грузят людей и оружие, которое у них было (и обязательно должно быть), бивни мамонта, что они попутно собирали, и увозят за сотню километров для установления личности. Выписали им штраф в 500 рублей и выставили за дверь. Куда эти люди должны пойти, ведь они находятся очень далеко от своего дома, – сказал Ил Дархан.

Оленеводы встречались с главой неделю назад.

Оленеводы встречались с главой неделю назад.

Как считает Айсен Николаев, данная ситуация не поддаётся логическому объяснению. Сейчас трое оленеводов в селе Депутатский, а потом им предстоит проделать сложный маршрут: Депутатский-Усть-Куйга-Нижнеянск и далее по морю добраться до родного Юкагира.

- Они вылетели из Якутска, но их путь домой не закончен. А то, что в стаде было 1,5 тысячи оленей? Понятно, что животные там стоять не будут, они по всей тундре разбегутся. Кто их соберет? Конечно, формально, возможно, пограничники и правы, но, с другой стороны, нужно соизмерять тяжесть нарушения, – подытожил Айсен Николаев.

Также он пообещал, что будет проведена работа с сотрудниками пограничной охраны, во избежание повторения таких инцидентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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