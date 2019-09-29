Якутский повар Иннокентий Тарбахов стал почетным гражданином республики

На 75-летнем юбилее главному шеф-повару Якутии Иннокентию Тарбахову вручили звание почетного гражданина республики. Указ подписал Ил Дархан Айсен Николаев.

Иннокентий Тарбахов неоднократно избирался народным депутатом, работал с молодежью. С 1995 года по приглашению первого президента Якутии Михаила Николаева был переведен в ресторан «Тыгын Дархан» инженером-технологом. С 1996 года на базе Якутского торгово-экономического колледжа потребкооперации заработала школа кулинарного мастерства Иннокентия Тарбахова.

Иннокентий Тарбахов - отличник профтехобразования Якутии, почетный работник торговли. Награжден орденом «За вклад в развитие потребкооперации России» Центросоюза РФ, знаком отличия «Гражданская доблесть», знаком Кулинарной академии Франции за пропаганду национальной кухни. В 2014 году Иннокентию Тарбахову была присуждена Государственная премия Республики Саха (Якутия) имени А.Е. Кулаковского с присвоением звания лауреата за особые заслуги в возрождении, развитии и пропаганде национальной якутской кухни, вклад в воспитание молодых кадров в сфере общественного питания и многолетний плодотворный труд.