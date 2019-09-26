Марафонец из Якутии о себе и «волшебном пенделе»

Василий Кириллин занимается бегом уже 3 года. За это время он пробежал два марафона и четыре полумарафона. «КП в Якутии» молодой человек рассказал, почему всегда предпочтет холод жаре, что важно на этапе подготовки к старту и может свести на нет месяцы подготовки.

С первой пробежкой тянул 3 года

- У тебя очень подходящая для марафонца комплекция. Любил спорт в детстве?

- Наоборот – в старших классах урок физкультуры был одним из моих нелюбимых. В университете по состоянию здоровья (у меня было повышенное давление) ходил на лечебную физкультуру. Поэтому, когда начал бегать, у меня было никакого опыта в этом, абсолютный новичок.

И комплекция у меня совсем марафонская, если честно. Ноги короткие, настоящие якутские.

- Почему бег? А не, скажем, модный нынче кроссфит?

- Бег – один из самых легких видов спорта для начинающих, начиная от экипировки и заканчивая местом для занятий. Надел кроссовки, подходящую одежду и вышел на пробежку рядом с домом. Начинающему бегуну не нужно даже особых навыков – главное слушать свой организм и не сильно увлекаться, а то можно и заработать травмы суставов.

Сейчас бег на пике популярности – бегают все! Подтверждение тому – количество участников Якутского полумарафона: в первый год на старт вышло 300 человек, а в августе 2019 года – уже 1000. Также проводится множество других соревнований: еженедельные забеги в парке культуры и отдыха «Рarkrun», кубок по трейлраннингу, зимние забеги в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Стадионы, легкоатлетические манежи забиты бегунами, и это здорово!

- Что сложнее – начать или не бросить?

- Начинать всегда сложнее. Я три года откладывал свою первую пробежку, хотя живу через дорогу от стадиона и городского парка. Всегда находились отговорки: то слишком жарко, то слишком холодно, то не с кем бегать, то подходящих кроссовок нет… Нужен был волшебный пендель. И тут на работе объявили челлендж – через 3 месяца пробежать первый Якутский полумарафон. Приз победителю – поездка в Сингапур. Я люблю ввязываться в авантюры, поэтому решил попробовать.

Как сейчас помню свою первую пробежку в парке в мае 2016 года. Это были мои самые тяжёлые 3 км в жизни: страшная одышка, ручьи пота и жуткое желание все бросить. И лишь желание закончить начатое заставило меня выйти на следующую пробежку.

Три месяца подготовки дались очень тяжело – были и травмы, и лень, но в итоге тот челлендж я выиграл, пробежав 21,5 км за 2 часа 5 минут. Это был настоящий кайф от победы над самим собой и гордость, что я смог довести дело до конца.

Покорить горизонтальный Эверест

- Что нового о себе ты узнал благодаря спорту?

- Меня ждало много открытий о своём организме. Тело человека способно на очень многое, главное регулярно заниматься, ставить четкие цели и планомерно следовать им. А еще бег на длинные дистанции закаляет характер, формирует выдержку. Во время тренировки ты на 2-3 часа остаешься наедине с самим собой – своего рода медитация. За это время можно многое обдумать, расставить всё на свои места, решить какие-то вопросы.

- Как изменился твой образ жизни?

- Бег – мое хобби, занимаюсь в основном после работы время. Совместить работу-тренировки-отдых помогает строгий тайм-менеджмент. Пробежки стали частью образа жизни, один раз пропустишь – уже как будто чего-то не хватает. Бывают дни, когда натягивать кроссовки вообще не хочется, особенно после сложного рабочего дня. Тогда приходится договариваться с самим собой, и в итоге все равно бежишь.

Начал следить за своим здоровьем, принимаю витамины, бады. Стараюсь не болеть, особенно во время подготовки к старту – одна-единственная простуда может свести на нет месяцы подготовки.

- Был переломный момент, когда хотелось бросить, забыть и послать все куда подальше?

- Да, был. В конце 2016 года на меня напали 6 бездомных собак, растерзали руку, чуть не сняли скальп. Чудом остался в живых, благодаря незнакомому мне человеку, который отогнал собак и вызвал скорую, когда я уже был в полуобмороке. После выписки из больницы правая рука не двигалась, постоянные уколы, перевязки, стресс.

Тем не менее сидеть дома не хотелось, нужно было чём-то заниматься. Потихоньку начал делать упражнения, а уже через 1,5 месяца вышел на пробежку. Сейчас я полностью уверен, что именно благодаря бегу процесс восстановления пошел быстрее.

За эти 4 года желание бросить бег не возникало ни разу. Были вопросы лишь по дистанции забегов, особенно после Сингапурского марафона в 2017 году. Было очень тяжело – из-за чрезмерной жары и влажности еле добежал до финиша. После этого пообещал себе, что никогда не буду принимать участие в марафоне. Но правильно говорят «никогда не говори никогда» - в этом году снова буду пробовать покорить «горизонтальный Эверест», теперь уже в Москве.

- Поменялось ли окружение в связи с новым увлечением, как отнеслись к нему близкие?

- Беговое сообщество Якутска довольно многочисленное, видимся друг с другом на забегах и тренировках. Есть куча групп в соцсетях, где все общаются, помогают новичкам советами, обсуждают старты и поддерживают участников.

Близкие, конечно, волнуются за меня, ведь раньше я даже не интересовался ни одним видом спорта – и внезапно начал бегать марафоны. Но все поддерживают, болеют за меня. Это придает сил.

Лучше холод, чем жара

- Не думал о триатлоне, айронмэне?

- Многие об этом спрашивают, но пока я к этому не готов. Сейчас еле нахожу время заниматься одним только бегом, а для занятий тремя видами спорта его нужно намного больше. Ну и не хочу подвергать организм такой нагрузке – во всём надо знать меру.

- Бег на жаре или на холоде – что бы ты выбрал?

- Холод. По моему опыту в Сингапуре, где +35оС и высокая влажность, бег на жаре – то еще удовольствие! Кровь начинает закипать, пульс учащаться, бежать с высоким темпом невозможно. Поэтому летом большинство марафонцев тренируются либо рано утром, либо поздно вечером, когда прохладно.

А на холоде главное – правильно подобрать экипировку, чтобы не простыть и было комфортно во время бега. В Якутии люди на улице даже зимой бегают, в минус 45оС. Я пока на такой эксперимент не решаюсь.

- У кого ты занимаешься?

- Уже год тренируюсь у мастера спорта международного класса по легкой атлетике Алексея Барцайкина. Заниматься с тренером всегда хорошо – он составит индивидуальный план, покажет, какие упражнения делать, укажет на твои ошибки, даст советы. За это время улучшил свой полумарафонский результат – в этом году финишировал за 1 час 28 минут.

- Есть категория людей, которые, приобщившись к спорту, могут говорить только об этом и активно призывают всех в свой лагерь. Ты перетянул кого-то на светлую сторону?

- Именно благодаря таким людям я и занимаюсь бегом до сих пор. В Якутске есть три человека, которые приобщили к бегу кучу народа: это мастер спорта по легкой атлетике, руководитель клуба любителей бега «Сулус Спорт» Марфа Троева, директор клуба «FitnessLife» Виктор Салтыков и директор Sinet Group Арсен Томский. Они основали и вот уже четвертый год проводят в нашем городе масштабный полумарафонский забег. Думаю, именно с этим связан рост популярности бега в Якутске.

Я регулярно пишу о своих беговых буднях, рассказываю о подготовке к стартам в соцсетях и своем блоге. Приятно, когда люди подходят и говорят, что читали мой пост, советуются. Надеюсь, мои посты замотивировали кого-нибудь заняться спортом.

КОНКРЕТНО

На что обратить внимание при выборе экипировки?

Какого производителя экипировки выбрать – дело сугубо личное, главное, чтобы вам было комфортно во время занятий.

При выборе, например, кроссовок, нужно смотреть, для чего они вам: длительные забеги, темповая работа, по какой местности будете бегать (асфальт, бетон, лес).