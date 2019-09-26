Мало серебра, мало, мало серебра: якутские фанаты собирают серебро для Ольги Бузовой

Социальные сети Якутии запестрили призывами сдать свое ненужное серебро для изготовления подарка певице Ольге Бузовой. Предложение собрало неоднозначные комментарии.

Акция началась довольно просто: один из организаторов предстоящего сольного концерта исполнительницы дал клич о сборе металла в своем аккаунте Instagram. Для тех, кто сдаст больше 10 грамм серебра подготовлен особый подарок – пропуск на закрытую фан-встречу с певицей. Еvent-агентству в сборе и созданию презента поможет местная ювелирная компания «Киэргэ», которая до этого участвовала в отливе серебряного «Оскара» для голливудского актера Леонардо Ди Каприо и создании фигуры Джона Сноу для писателя Джорджа Мартина.

Некоторые пользователи считают, что подарок лишний.Фото: Социальные сети

Некоторые якутяне довольно скептично отнеслись к идее, многие комментаторы посоветовали организаторам заняться благотворительностью, а не сбором серебра для певицы, но несмотря на это на следующее утро после объявления у крыльца сборного пункта образовалась очередь из желающих внести свой вклад в создание подарка для Ольги Бузовой.