2019-09-26T03:51:25+03:00
Дом. Семья

Руководство зоопарка «Орто Дойду» ответило на обвинения прокуратуры

По их словам, корма для медведей приобретаются только высшего качества
Ольга Донская
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Прививки от бешенства мишкам оказались не нужны.Прививки от бешенства мишкам оказались не нужны.Фото: ЯСИА
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25 сентября на сайте Якутской природоохранной прокуратуры появилось сообщение о том, что любимцы якутян, белые медведи Колымана и Ломоносов ущемлены в своих «правах». Животных кормили непонятно чем, не прививали и не убирались в вольерах.

26 сентября на официальном сайте республиканского зоопарка «Орто Дойду» появилось обращение к СМИ и населению.

- Корма для животных, в том числе белых медведей приобретаются на основании проведенных аукционов. Поставщики данных категорий продуктов имеют все необходимые документы. Переход на обязательное оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде произведен в стране с 1 июля 2018 года. Проблемы при освоении новых программ возникают как правило, но со временем становятся обычной процедурой, - сказано в сообщении.

По техническим причинам, однажды, у одного из поставщиков рыбы произошел сбой из-за этого ветеринарные документы пришли на электронную площадку зоопарка с опозданием, поэтому их пришлось оформить следующим днем. По словам работников «Орто Дойду» подобные сбои не влияют на качество кормов для животных, но требуют проработки в технической части.

Также в сообщении указано, что зооветеринарная работа проводится систематически, а генеральная уборка в вольерах проходит каждую неделю. К тому же, выяснилось, что прививки от бешенства белым медведям попросту не нужны.

Таким образом, в зоопарке животные получают корма высокого качества, а также постоянное ветеринарное сопровождение и надлежащий уход.

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Животных кормили непонятно чем и не прививали (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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