Руководство зоопарка «Орто Дойду» ответило на обвинения прокуратуры

25 сентября на сайте Якутской природоохранной прокуратуры появилось сообщение о том, что любимцы якутян, белые медведи Колымана и Ломоносов ущемлены в своих «правах». Животных кормили непонятно чем, не прививали и не убирались в вольерах.

26 сентября на официальном сайте республиканского зоопарка «Орто Дойду» появилось обращение к СМИ и населению.

- Корма для животных, в том числе белых медведей приобретаются на основании проведенных аукционов. Поставщики данных категорий продуктов имеют все необходимые документы. Переход на обязательное оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде произведен в стране с 1 июля 2018 года. Проблемы при освоении новых программ возникают как правило, но со временем становятся обычной процедурой, - сказано в сообщении.

По техническим причинам, однажды, у одного из поставщиков рыбы произошел сбой из-за этого ветеринарные документы пришли на электронную площадку зоопарка с опозданием, поэтому их пришлось оформить следующим днем. По словам работников «Орто Дойду» подобные сбои не влияют на качество кормов для животных, но требуют проработки в технической части.

Также в сообщении указано, что зооветеринарная работа проводится систематически, а генеральная уборка в вольерах проходит каждую неделю. К тому же, выяснилось, что прививки от бешенства белым медведям попросту не нужны.

Таким образом, в зоопарке животные получают корма высокого качества, а также постоянное ветеринарное сопровождение и надлежащий уход.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В якутском зоопарке «Орто Дойду» нарушили права белых медведей

Животных кормили непонятно чем и не прививали (подробности)