2019-09-26T03:12:22+03:00
Происшествия

Директор культурного центра в Якутии присвоила почти 700 тысяч рублей

Бюджетные средства потребовались якобы для ремонта несуществующего здания
Ольга Донская
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Обвиняемая также привлекла своего родственника.Обвиняемая также привлекла своего родственника.
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В Нюрбинском районе Якутии вынесли приговор бывшей директрисе социально-культурного центра. Женщину обвиняют в хищении чужого имущества и служебном подлоге.

Следствие установило, что, пользуясь своим служебным положением обвиняемая в 2012 и 2013 годах внесла ложные сведения в официальные документы. Попросту говоря, выдумала целое здание, принадлежащее учреждению культуры, которому якобы требовался ремонт. Так, ей удалось похитить 664 700 рублей, которые были переведены на счет родственника.

Для маленького поселения это хищение – крупный ущерб. Бывшая директриса полностью признала свою вину и даже частично возместила причиненный ущерб. Районный суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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