2019-09-25T06:05:26+03:00
Дом. Семья

Знаменитый якутский лосенок Бээчэ жив и здоров

В марте 2019 года одомашненное животное выпустили на волю, но через некоторое время пропал с радаров
Ольга Донская
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Люди предположили, что лось погиб.Люди предположили, что лось погиб.
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Осиротевший лосенок Бээчэ был найден семьей Рожиных летом 2018 года в Верхоянском районе Якутии. Полгода малыш жил рядом с людьми: ел из бутылочки, спал на подстилке и подружился с хозяйскими собаками.

Но, время шло, Бээчэ быстро окреп и для безопасности людей и самого животного, 30 марта сотрудники Верхоянской инспекции госэконадзора и районного лесничества и группа из Якутска выпустила лося на волю, в районе устья реки Чаркы, правого притока реки Адыча. На шею Бээчэ был надет радиоошейник, который в первый месяц свободы исправно показывал, как передвигается лосенок. Но вскоре сигнал начал идти только с одного места и наблюдавшие за животным сотрудники метеостанции «Усть Чаркы» сообщили, что лосенок перестал ходить к ним и следы его пребывания отсутствовали. Так, люди предположили, что Бээчэ или погиб или потерял ошейник. В июле 2019 года были организованы его поиски, которые не дали результатов.

Но, случилось неожиданная радость, в августе живой, здоровый и подросший лосенок снов пришел в гости к метеорологам. На его шее ошейник замечен не был. С тех пор Бээчэ вновь стал посещать метеостанцию, а метеорологами под руководством Богдана Гончарук в местах пребывания лося установлены предупреждающие аншлаги, а до снега люди попробуют отыскать радиоошейник.

Лосенок Бээчэ жив и полон сил. Этот факт еще раз доказывает правильность выбора места выпуска его на волю.

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Первое время за перемещениями животного будут следить ученые (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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