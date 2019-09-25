2019-09-25T05:28:49+03:00
Общество

В Якутии руководство "Жилкомсервис" оштрафовано за нарушение трудового кодекса

Также сотрудники предприятия бесплатно работали сверхурочно и не получали вовремя зарплату
Ольга Донская
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Нарушителям предстоит оплатить штраф в 40 тысяч рублей.Нарушителям предстоит оплатить штраф в 40 тысяч рублей.Фото: ЯСИА
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Из-за шумихи в социальных сетях Якутска, прокуратура республики проверила МУП «Жилкомсервис» на факт нарушений трудовых прав работников. Как оказалось, шум был поднят не зря.

Выяснилось, что сроки выплаты заработной платы работникам предприятия не соответствовали требованиям Трудового кодекса РФ, согласно которым заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца.

Предприятием допускались задержки зарплаты и выплаты отпускных, также наружу всплыло и то, что сверхурочная не только не оплачивалась, но и превышала норму. Юридическое лицо и руководитель предприятия привлечены к административной ответственности по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». На них наложен штраф в размере 40 000 рублей.

Все работники получили положенные выплаты в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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