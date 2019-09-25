Сотрудники ФСБ Якутии задержали поставщика наркотиков из Украины

Сотрудники УФСБ России по Якутии выявили и задержали поставщика наркотиков. Им оказался гражданин Украины.

Преступник ввозил на территорию Якутии наркотические вещества в крупном размере, так на съемной квартире на улице Курашова в Якутске были обнаружены и изъяты 10 свертков весом более 3,8 кг. Кроме наркотиков в доме найдены приспособления для продажи тайниковым способом.

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На поставщика возбуждено уголовное дело по статье 228.1.