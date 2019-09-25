2019-09-25T04:09:01+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ Якутии задержали поставщика наркотиков из Украины

Изъято 3,8 кг наркотических средств
Ольга Донская
Поделиться:
На съемной квартире задержанного найдено 10 свертков.На съемной квартире задержанного найдено 10 свертков.
Изменить размер текста:

Сотрудники УФСБ России по Якутии выявили и задержали поставщика наркотиков. Им оказался гражданин Украины.

Преступник ввозил на территорию Якутии наркотические вещества в крупном размере, так на съемной квартире на улице Курашова в Якутске были обнаружены и изъяты 10 свертков весом более 3,8 кг. Кроме наркотиков в доме найдены приспособления для продажи тайниковым способом.

-

-

На поставщика возбуждено уголовное дело по статье 228.1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24