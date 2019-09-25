В якутском зоопарке «Орто Дойду» нарушили права белых медведей

Якутская природоохранная прокуратура проверила исполнение ветеринарного законодательства при содержании морских млекопитающих – белых медведей. В якутском зоопарке «Орто Дойду» живет медвежья пара – Колымана и Ломоносов.

Установлено, что работники зоопарка закупали продукты питания для мишек без ветеринарных сопроводительных документов, из-за этого нельзя определить откуда и чье прибыло пропитание. Также невозможно отследить ветеринарно-санитарное состояние товара.

Помимо нарушений в питании Колыманы и Ломоносова, выяснилось,что работники зверинца не привили мишек против бешенства, не провели мероприятия по обработке от эндопаразитов и выявления гельминтов. Также не представлены акты проведения дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии вольеров белых медведей – животные жили в полной антисанитарии.

Колымана и Ломоносов – самые популярные постояльцы самого северного зоопарка в мире. У парочки есть верные поклонники с разных концов света, которые регулярно навещают животных и одаривают их подарками: покрышками, буйками и другими любимыми игрушками мишек. У пары родилась дочь Хаарчана, которая сейчас живет в Санкт-петербургском зоопарке, больше пополнения у медвежьей четы не было.

Что касается многочисленных нарушений, Якутская природоохранная прокуратура внесла в адрес руководителя зоопарка представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, два сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности. Также, нарушителям выписаны штрафы.

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