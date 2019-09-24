Добрый самаритянин по-якутски: бездомный обокрал своего благодетеля

В полицию Якутска обратился горожанин с заявлением о грабеже. У него похитили сотовый телефон и музыкальный инструмент.

Потерпевший рассказал полицейским, что по дороге домой встретил бездомного. Мужчине стало жалко парня, и он позвал его к себе, чтобы накормить. После ужина, они решили отполировать доброе дело алкоголем.

Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, и в пылу ссоры бездомный забрал мобильный телефон потерпевшего и зачем-то национальный музыкальный инструмент – хомус. Схватив добычу мужчина поспешно ретировался в неизвестном направлении.

Полицейские установили личность вора – им оказался 27-летний безработный мужчина. Во время разбирательств стало известно, что в тот же день, бездомный украл еще один сотовый телефон, но уже из гаража.

Часть похищенного была изъята. Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража». По решению Якутского городского суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.