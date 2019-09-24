2019-09-24T08:27:09+03:00
Происшествия

Добрый самаритянин по-якутски: бездомный обокрал своего благодетеля

Воришка утащил мобильник и…хомус
Ольга Донская
Поделиться:
Выяснилось, что в тот же день обвиняемый совершил еще одну кражу.Выяснилось, что в тот же день обвиняемый совершил еще одну кражу.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В полицию Якутска обратился горожанин с заявлением о грабеже. У него похитили сотовый телефон и музыкальный инструмент.

Потерпевший рассказал полицейским, что по дороге домой встретил бездомного. Мужчине стало жалко парня, и он позвал его к себе, чтобы накормить. После ужина, они решили отполировать доброе дело алкоголем.

Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, и в пылу ссоры бездомный забрал мобильный телефон потерпевшего и зачем-то национальный музыкальный инструмент – хомус. Схватив добычу мужчина поспешно ретировался в неизвестном направлении.

Полицейские установили личность вора – им оказался 27-летний безработный мужчина. Во время разбирательств стало известно, что в тот же день, бездомный украл еще один сотовый телефон, но уже из гаража.

Часть похищенного была изъята. Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража». По решению Якутского городского суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Погода в Якутске на 25 сентября
Канада в 2020 году подарит Якутии новых бизонов
Минэкологии проверило недропользователей Якутии
Якутский проект «Одаренный ребенок» будет представлен на конференции Минпросвещения России
Информационное агентство Якутии – ЯСИА возглавило рейтинг Медиалогии
Отключение холодной воды в Якутске
Авиакомпания «Якутия» ввела субсидированные билеты на внутренние рейсы
Началось строительство новой ВОЛС соединяющей несколько населенных пунктов в Якутии
В День государственности Якутии пройдет прием граждан
В Якутии должника арестовали на сутки
В Якутии незаконно пользовались электроэнергией и нанесли ущерб в 7.5 млн рублей
В Мирнинском районе ОРВИ заболели 441 человек
14,5 тысяч якутян нашли работу в сфере промышленности
В Якутии вынесут приговор для мужчины, зарезавшего охранника
На север Якутии будет отправлено более 830 тонн картофеля
В Якутске улучшат пешеходные переходы рядом со школами
Якутские атлеты завоевали три медали на Кубке страны по гиревому спорту
В Мирном нашли тело подростка
Усть-Янские рыбаки намерены выполнить план по улову рыбы
Веселые выходные: за уикенд в Якутске задержано 19 пьяных водителей
В якутском зоопарке «Орто Дойду» отметили День журавля
В Якутии нетрезвая пара переночевала в чужом доме и вынесла телевизор
Бегунья из Якутии выиграла марафон в Осло
На территории Якутии закрыт пожароопасный сезон
В Якутске «Кросс наций» пробежало более 8 тысяч человек
В Алданском районе Якутии назначен новый прокурор
В Сунтарском районе полностью восстановили электроснабжение
В Якутске отключат холодную воду