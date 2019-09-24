2019-09-24T05:07:37+03:00
Звезды

Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» выиграл на Байкальском международном кинофестивале

Режиссер ленты Любовь Борисова
Ольга Донская
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На кинофестивале представлены работы режиссеров из 12 стран.На кинофестивале представлены работы режиссеров из 12 стран.
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Якутская кинолента «Надо мною солнце не садится» от режиссера Любови Борисовой победила в номинации «Лучший игровой фильм» на Байкальском международном кинофестивале «Человек и природа» в Иркутске, сообщает «Якутия 24».

Номинация, в которой победил якутский фильм, появилась в конкурсной программе в 2018 году. В этом году покажут 28 кинолент режиссеров из России, Кыргызстана, Норвегии, Македонии, США, Германии, Италии, Ирана, Филиппин, Бельгии и Франции. Большинство из картин на фестивале представят сами авторы.

Жюри будет выбирать ленты в номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший анимационный фильм». Среди участников разыграют специальный приз «Байкал» и награду от молодежного жюри и признание зрителей и Гран-при фестиваля.

Байкальский кинофестиваль проходит в 18 раз. С 2015 года мероприятие носит имя писателя Валентина Распутина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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