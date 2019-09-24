Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» выиграл на Байкальском международном кинофестивале

Якутская кинолента «Надо мною солнце не садится» от режиссера Любови Борисовой победила в номинации «Лучший игровой фильм» на Байкальском международном кинофестивале «Человек и природа» в Иркутске, сообщает «Якутия 24».

Номинация, в которой победил якутский фильм, появилась в конкурсной программе в 2018 году. В этом году покажут 28 кинолент режиссеров из России, Кыргызстана, Норвегии, Македонии, США, Германии, Италии, Ирана, Филиппин, Бельгии и Франции. Большинство из картин на фестивале представят сами авторы.

Жюри будет выбирать ленты в номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший анимационный фильм». Среди участников разыграют специальный приз «Байкал» и награду от молодежного жюри и признание зрителей и Гран-при фестиваля.

Байкальский кинофестиваль проходит в 18 раз. С 2015 года мероприятие носит имя писателя Валентина Распутина.