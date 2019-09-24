2019-09-24T04:52:04+03:00
Общество

В Якутии снизился уровень бедности

Об этом заявил зампред правительства республики Алексей Стручков
Ольга Донская
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Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума должна снизиться с 193 до 98 тысяч человекДоля населения с доходами ниже прожиточного минимума должна снизиться с 193 до 98 тысяч человекФото: ЯСИА
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За 2018 год уровень бедности в республике уменьшился с 20,1% до 19%. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства региона Алексей Стручков на парламентских слушаниях о мерах по снижению уровня бедности в республике.

По словам первого вице-премьера республики, планируется распространить модель межведомственного взаимодействия по технологии социального контракта и индивидуальных программ для сопровождения граждан из реестра малоимущих для их вывода из бедности. В целом в Якутии доля бедного населения должна быть сокращена с 20,1 до 10%. Это значит, что доля населения с доходами ниже прожиточного минимума должна снизиться с 193 до 98 тысяч человек.

- В рамках борьбы с бедностью будут увеличены объемы финансирования программы содействия занятости по таким зарекомендованным технологиям, как проведение общественных работ, финансовая помощь на создание собственного дела, трудоустройство на промышленных предприятиях, организация профессионального обучения и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, – подчеркнул Алексей Стручков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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