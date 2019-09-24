Назначен новый генеральный директор ЯТЭК

Совет директоров Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) принял решение о досрочной смене генерального директора. Главой компании стал Леонид Чугунов, который вступит в свою должность с 24 сентября.

Контракт подписан на три года. Леонид родился в 1956 году в Грозном, окончил нефтяной институт им. М.Д. Миллионщикова, прошел курсы переподготовки в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, окончил факультет планирования промышленного производства при Московском институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова и прошел обучение в школе бизнеса Фьюкуа при университете Дьюка (США).

Трудовая деятельность Чугунова началась в 1978 году с должности оператора по добыче газа, с 2015 года работал начальником департамента ОАО «Газпром».

Напоминаем, что ранее «А-Проперти», подконтрольная основателю оператора Yota, стала мажоритарным акционером Якутской топливно-энергетической компании. По данным РБК, «А-Проперти» получила акции ЯТЭК, которые принадлежали компаниям «Инвестор» (82,065%) и «Наутилиус» (8,5%).