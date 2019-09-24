2019-09-24T03:21:22+03:00
Происшествия

Джуна спешит на помощь: в Якутске служебная овчарка нашла угонщика

Собака взяла след и привела к дому, в котором живет преступник
Ольга Донская
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Преступником оказался 29-летний безработный.Преступником оказался 29-летний безработный.
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В Якутске служебная собака по кличке Джуна помогла раскрыть угон автомобиля. Машину угнали у работника службы такси.

Потерпевший приехал на заказ и изначально ничего не предвещало беды, но его клиент, по неизвестной причине, начал буянить. Чтобы успокоить агрессивного пассажира, водитель хотел вывести его из машины, но когда потерпевший вышел из салона, обвиняемый успел пересесть на водительское кресло, заблокировать двери и уехать.

На место происшествия выехал инспектор-кинолог Центра кинологической службы МВД по Якутии, старший лейтенант полиции Евгений Бурцев с немецкой овчаркой по кличке Джуна.

Через некоторое время похищенная машина была обнаружена неподалеку, а в 15 метрах от нее полицейские нашли выброшенные ключи от авто и смартфон потерпевшего. Четвероногий напарница сразу взяла след и направилась на поиски. Джуна привела полицейских к многоквартирному дому и обозначила 4 этаж, на котором, в одной из квартир, стражи порядка нашли буйного угонщика. Им оказался безработный 29-летний житель Якутска.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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