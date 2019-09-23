Поиски пропавшего на Оймяконе вертолета Eurocopter не дали результата

Пропавший 14 сентября вертолет Eurocopter все еще не найден. Виной тому резкое ухудшение погоды.

- Для поисков был выделен вертолет МИ-8 с тремя спасателями. Маршрут направления был согласован с Хабаровской службой спасения. Всего поиски продолжались три дня с 18 по 20 сентября, в воздухе спасательный экипаж провел 8 часов. К сожалению, поиски успеха не принесли из-за ухудшения погодных условий. Но при поступлении заявки экипаж готов вернуться, - рассказали редакции КП в Якутии в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».

Напомним, 14 сентября, вылетев из поселка Усть-Нера пропал вертолет с тремя людьми на борту. Экипаж собирался перевезти заготовленную рыбу, но внезапно перестал выходить на связь. При этом аварийный маяк не сработал. Прошло 8 дней с момента исчезновения, погодные условия мешают спасателям и представителям других компаний вести поиски.

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