На реке Лена столкнулись два парома

Ночью 23 сентября на реке Лена во время переправы Якутск – Нижний Бестях столкнулись два частных парома. Происшествие случилось в районе острова Сафон.

К счастью, никто из людей не пострадал, повреждения получил один автомобиль и один из паромов: на носовой части водного транспорта образовалась сильная вмятина.

Из-за столкновения рейс отменили, а автомобили выгрузили в микрорайоне Даркылах. Сейчас оба парома находятся на берегу, по данному факту проводится проверка.