2019-09-23T05:06:31+03:00
Происшествия

На реке Лена столкнулись два парома

Пострадавших нет
Ольга Донская
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Повреждена носовая часть одного из паромов.Повреждена носовая часть одного из паромов.
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Ночью 23 сентября на реке Лена во время переправы Якутск – Нижний Бестях столкнулись два частных парома. Происшествие случилось в районе острова Сафон.

К счастью, никто из людей не пострадал, повреждения получил один автомобиль и один из паромов: на носовой части водного транспорта образовалась сильная вмятина.

Из-за столкновения рейс отменили, а автомобили выгрузили в микрорайоне Даркылах. Сейчас оба парома находятся на берегу, по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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