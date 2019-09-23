Еще один "самострой" в Якутске подключили к газоснабжению

21 сентября к газоснабжению подключили дом на Красильникова 4/3. Напомним, дом является самостроем и поэтому «Сахатранснефтегаз» официально отказывался его подключать.

На данный момент без газа остались две квартиры у которых системы вентиляции не соответствуют нормам безопасности.

Застройщик жилого дома Наталья Мартынова пыталась узаконить постройку, но Якутский городской суд отказал ей в признании права собственности на указанный объект, сказав, что таким образом нарушаются права владельцев квартир. Кроме того, суд отметил, что иск направлен на подмену установленного законом административного порядка получения разрешений на самовольную постройку.

Ранее УГРС «Сахатранснефтегаз» отказывалось поставлять газ в указанный дом, из-за того, что дом не имеет разрешительных документов на ввод в эксплуатацию. Газовики сообщают, что дом был подключен к сетям «Сахатранснефтегаза» самовольно. Это было ими обнаружено в ноябре 2018 года.