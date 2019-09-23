С работников Национального художественного музея Якутии взыскали 35 млн рублей

В законную силу вступил приговор Якутского городского суда в отношении трех бывших сотрудников Национального художественного музея Якутии. Их признали виновными по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и присудили наказание в виде лишения свободы от 2 до 3 лет в колонии общего режима.

Три работника культуры активно присваивали бюджетные средства в течении трех лет: с декабря 2014 года по май 2017 года. Использовав свое служебное положение они, сговорившись, перечисляли себе завышенную зарплату и систематически отправляли средства на счета родственников и близких людей, якобы работавших в музее, но на самом деле фактически не имеющие никакого отношения к нему. Всего работники похитили 38 млн 930 тысяч рублей.

Как выяснилось, одна из подсудимых начала воровать еще раньше: с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года, незаконно присвоив себе свыше одного миллиона рублей.

Две осужденные решили попытаться отмыться и добровольно возместили 4 миллиона 413 тысяч рублей. Прокуратура республики обратилась в связи с этим в суд, с исковым заявлением о взыскании денежных средств с осужденных в бюджет республики в общей сумме свыше 35 млн. рублей. Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.