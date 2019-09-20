Задержанные на границе оленеводы встретились с главой Якутии

20 сентября глава Якутии Айсен Николаев встретился, с уже ставшими известными во многих СМИ, оленеводами из села Юкагир. Также на встрече присутствовала Лена Иванова, уполномоченный по правам КМНС Якутии.

Напомним, 11 сентября в тундре Усть-Янского района пограничная служба ФСБ России задержала оленеводов, у двоих из которых при проверке не оказалось с собой паспортов.

- Нам сказали, что сейчас полетим в районный центр Тикси, он в 380 километрах, для установления личностей, - рассказывает бригадир оленеводов Конон Томский. - И хотя мы возражали, говорили, что лучше добраться до Юкагира, где все документы лежат, настояли на своем. Я мог не лететь, у меня же был паспорт, но как я своих брошу, - без документов, без телефонов (их отобрали. - Ред.). В общем, полетели вместе.

Как выяснилось, сотрудники пограничной службы также разбили керогазовые печи, необходимые для обогрева ночью, и забрали бивни мамонта, лицензия на сбор которых у мужчин имелась.

Уполномоченный по правам КМНС Якутии рассказала про другие несправедливые случаи обращения с северянами.

На встрече Лена Иванова довела до сведения Ил Дархана, что жители Крайнего Севера не впервые сталкиваются с несправедливостью и предвзятым отношением со стороны правоохранительных органов. Например, она рассказала о деле старейшины юкагирского народа Дмитрия Бегунова, которого оштрафовали на 43 тысячи рублей за четыре рыбы и завели уголовное дело, которое сейчас разваливается, потому что Следственный комитет Якутии не может найти доказательств того, что рыба, изъятая из погреба, была выловлена именно во время нереста. Также были озвучены еще неприятные ситуации, когда у рыбаков из Жиганского района местная полиция без протокола изъяла сети и улов, а на одной из встреч с депутатами районного совета начальник полиции прямо заявил, что ничего не знает о законодательстве, касающейся коренных малочисленных народов Севера.

Айсен Николаев поручил руководителю администрации главы и правительства Якутии Афанасию Владимирову подготовить отдельное совещание с участием представителей федеральных территориальных органов (пограничной службы ФСБ России, Росрыболовства, МВД, транспортной полиции) по вопросам взаимодействия на уровне Главного федерального инспектора по Якутии.

Также на днях планируется организовать видеоконференцию с участием пограничной службы и глав пяти арктических районов по вопросам взаимодействия и усилению сотрудничества.

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