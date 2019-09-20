2019-09-20T07:58:47+03:00
Общество

Глава Якутии Айсен Николаев потребовал подключения тепла к дому на Короленко 25

По словам Ил Дархана, жильцы оказались заложниками ситуации
Ольга Донская
Поделиться:
Застройщик дома уже подал документы на проверку в мэрию города.Застройщик дома уже подал документы на проверку в мэрию города.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Глава республики Айсен Николаев дал поручение подключить теплоснабжение дому на Короленко 25 в Якутске, сообщает ЯСИА. Он отметил, что жители дома по улице Короленко, 25 оказались заложниками ситуации с «нерадивым застройщиком».

Исполняющий обязанности главы Якутска Максим Трофимов отчитался, что в настоящее время застройщик готовит изменения в проектную документацию из-за строительства дополнительного этажа, которые уже представлены в мэрию на предварительную проверку. Кроме того, по его словам, со стороны застройщика даны обещания по погашению 18-миллионного долга. Кроме долгов за электроэнергию, у жильцов Короленко 25 накопилась задолженность у АО «Водоканал».

Айсен Николаев заявил, что решение необходимо принять уже сегодня, так как в республике с каждым днем становится все холоднее.

- Жильцы писали мне через мессенджеры, я держал ситуацию на контроле. Но вижу, что уже необходимо мое личное вмешательство для решения вопроса. Есть еще два таких дома по городу, но там, к счастью, судебных споров нет — они только вводятся. Я дал поручение Алексею Колодезникову эти объекты по Рыдзинского и Красильникова взять на контроль, чтобы в ближайшее время тепло там появилось, —подытожил Ил Дархан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Момском районе Якутии совершенствуют котельные
Айсен Николаев ответит на вопросы якутян в прямом эфире
В Якутске таксиста ограбили пьяные пассажиры
Маршрутный автобус сбил ребенка в Якутске
И еще один мурал: в Алдане художница заканчивает работу над новым арт-объектом
Бывший директор АО «Водоканал» возместил украденные 20 млн рублей
Большой брат следит за тобой: на улицах Сунтар и Нюрбы установлено видеонаблюдение
Подростки Якутска участвуют в проекте «За рулем»
«Сделано в Якутии»: в столице пройдет ярмарка местных производителей
Два пожара были потушены на территории Якутии
Якутский борец Владимир Егоров проиграл американцу на чемпионате мира
Якутские огнеборцы провели учения в общеобразовательной школе
В Якутии в течении пяти лет должны расселить 3,5 тысячи аварийных домов
В Якутии пенсионер подозревается в умышленном повреждении автомобиля
Погода в Якутске на 20 сентября
В Якутии в ДТП погиб мотоциклист
Болеем за наших: в спорткомплексе «Триумф» пройдет прямая трансляция чемпионата мира по вольной борьбе
54 точки роста: в Якутии будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей
В Якутске пройдет Северный форум по устойчивому развитию
Некоторые управляющие компании Якутска могут признать банкротами
На территории Якутии новых пожаров не зарегистрировано
Предприниматель из Якутии украл почти 10 млн рублей
До конца сентября дороги Якутска должны покрыть асфальтом
СВФУ увеличит количество бюджетных мест по IT специальностям
И снова отключение: в Якутске будет приостановлена подача холодной воды
В Якутске ожидается мокрый снег
Пятилетний мальчик выпал из балкона третьего этажа в одном из домов Якутска
«Железные дороги Якутии» изменили расписание движения поезда Томмот-Нижний Бестях