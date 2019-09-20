Глава Якутии Айсен Николаев потребовал подключения тепла к дому на Короленко 25

Глава республики Айсен Николаев дал поручение подключить теплоснабжение дому на Короленко 25 в Якутске, сообщает ЯСИА. Он отметил, что жители дома по улице Короленко, 25 оказались заложниками ситуации с «нерадивым застройщиком».

Исполняющий обязанности главы Якутска Максим Трофимов отчитался, что в настоящее время застройщик готовит изменения в проектную документацию из-за строительства дополнительного этажа, которые уже представлены в мэрию на предварительную проверку. Кроме того, по его словам, со стороны застройщика даны обещания по погашению 18-миллионного долга. Кроме долгов за электроэнергию, у жильцов Короленко 25 накопилась задолженность у АО «Водоканал».

Айсен Николаев заявил, что решение необходимо принять уже сегодня, так как в республике с каждым днем становится все холоднее.

- Жильцы писали мне через мессенджеры, я держал ситуацию на контроле. Но вижу, что уже необходимо мое личное вмешательство для решения вопроса. Есть еще два таких дома по городу, но там, к счастью, судебных споров нет — они только вводятся. Я дал поручение Алексею Колодезникову эти объекты по Рыдзинского и Красильникова взять на контроль, чтобы в ближайшее время тепло там появилось, —подытожил Ил Дархан.