2019-09-20T03:48:54+03:00
Происшествия

4 года за продажу ребенка: в Якутске вынесли приговор женщине, продавшей дочь своей знакомой

Цена «вопроса» была 300 тысяч рублей
Ольга Донская
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Биологическая мать девочки захотела продать еше одного своего ребенка.Биологическая мать девочки захотела продать еше одного своего ребенка.
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29-летняя жительница Якутска признана виновной в торговле людьми. Женщина продала новорожденную дочь за 300 тысяч рублей своей знакомой.

Сделка «купли-продажи» прошла в 2017 году, биологическая мать оформила отказ и малышку удочерила новая семья. Через полтора года женщина стала предлагать той же «покупательнице» еще одного своего ребенка (всего у нее трое детей). Между женщинами возник конфликт, после которого приемная мать обратилась в правоохранительные органы. Она содействовала следствию, раскаялась в своем поступке, объяснила его большим желанием иметь и воспитывать детей. В ее отношении уголовное дело не было возбуждено.

На днях биологической матери ребенка вынесли приговор. С учетом мнения государственного обвинителя, а также полного признания вины, наличия малолетних детей суд назначил подсудимой наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время девочка воспитывается в той же семье, которая ее удочерила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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