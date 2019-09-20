2019-09-20T03:30:05+03:00
Общество

В Якутске наградили двух следователей-женщин

Сотрудницы раскрыли одни из самых громких преступлений в республике
Ольга Донская
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Руководство Следкома РФ по Якутии наградило двух следователей - Татьяну Кузьмину, из отдела по расследованию особо важных дел в Якутске и Юлию Сабычикову следователя из поселка Усть-Нера Оймяконского района.

Юлия Сабычикова раскрыла 12 преступлений за полгода.

Юлия Сабычикова раскрыла 12 преступлений за полгода.

Юлия работает в органах полгода и за это время расследовала 12 уголовных дел по преступлениям различных категорий — убийства, изнасилование, халатность, уголовные дела об имущественных преступлениях. Ей не страшно ничего, даже марш бросок в 300 км до участка золотодобывающей артели, в который она отправилась для установления всех обстоятельств происшествия.

Татьяна Кузьмина раскрыла нашумевшее изнасилование жительницы Якутска гражданами Киргизии.

Татьяна Кузьмина раскрыла нашумевшее изнасилование жительницы Якутска гражданами Киргизии.

Татьяна Кузьмина работала над преступлениями, которые вызвали широкий общественный резонанс. В кратчайшие сроки она восстановила картину преступления, связанного с похищением и изнасилованием жительницы Якутска иностранными гражданами. Собранные ею материалы легли в основу обвинительного приговора преступникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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