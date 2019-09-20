В Якутске наградили двух следователей-женщин

Руководство Следкома РФ по Якутии наградило двух следователей - Татьяну Кузьмину, из отдела по расследованию особо важных дел в Якутске и Юлию Сабычикову следователя из поселка Усть-Нера Оймяконского района.

Юлия Сабычикова раскрыла 12 преступлений за полгода.

Юлия работает в органах полгода и за это время расследовала 12 уголовных дел по преступлениям различных категорий — убийства, изнасилование, халатность, уголовные дела об имущественных преступлениях. Ей не страшно ничего, даже марш бросок в 300 км до участка золотодобывающей артели, в который она отправилась для установления всех обстоятельств происшествия.

Татьяна Кузьмина раскрыла нашумевшее изнасилование жительницы Якутска гражданами Киргизии.

Татьяна Кузьмина работала над преступлениями, которые вызвали широкий общественный резонанс. В кратчайшие сроки она восстановила картину преступления, связанного с похищением и изнасилованием жительницы Якутска иностранными гражданами. Собранные ею материалы легли в основу обвинительного приговора преступникам.