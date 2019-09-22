2019-09-22T04:13:52+03:00
Общество

«Сургутнефтегаз» начнет работать в Ленском месторождении в Якутии

В предприятии трудятся 2300 якутян
Ольга Донская
Поделиться:
Предприятие занимает вторую строчку в рейтинге Forbes.Предприятие занимает вторую строчку в рейтинге Forbes.
Изменить размер текста:

«Сургутнефтегаз» начнет работать на нефтегазоконденсатном месторождении. В запуске Ленского месторождения участвовал глава Якутии Айсен Николаев.

На официальном мероприятии гендиректор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов сказал, что компания будет и дальше вкладываться в социальную инфраструктуру региона, создавать рабочие места для местного населения, развивать территорию своего присутствия. Сейчас в компании трудоустроены 2300 якутян.

Одному из них — мастеру по добыче нефти, газа и конденсата НГДУ «Талаканнефть» Евгению Егорову — вручили благодарность правительства Якутии. Он работает в компании с 2008 года. Начал с должности оператора и сейчас дослужился до мастера.

В рейтинге Forbes «Сургутнефтегаз» с выручкой 1 трлн 867 млрд рублей занимает второе место. «„Сургутнефтегаз“ — обладатель самой крупной среди российских компаний „денежной кубышки“.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Якутию надвигается штормовой ветер
В Якутии откроют новый традиционный бренд
В пяти населенных пунктах Сунтарского района восстановили подачу электричества
Прогноз погоды в Якутске на 21 сентября
«Шаман» Александр Габышев направлен в психиатрическую больницу
СВФУ проведет первенство по вольной борьбе
Буря мглою небо кроет: в Сунтарском районе Якутии восемь населенных пунктов остались без электричества из-за бури
Александр Сусоев стал первым заммэра Якутска по делам молодежи
В Момском районе Якутии совершенствуют котельные
Айсен Николаев ответит на вопросы якутян в прямом эфире
В Якутске таксиста ограбили пьяные пассажиры
Маршрутный автобус сбил ребенка в Якутске
И еще один мурал: в Алдане художница заканчивает работу над новым арт-объектом
Бывший директор АО «Водоканал» возместил украденные 20 млн рублей
Большой брат следит за тобой: на улицах Сунтар и Нюрбы установлено видеонаблюдение
Подростки Якутска участвуют в проекте «За рулем»