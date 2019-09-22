«Сургутнефтегаз» начнет работать в Ленском месторождении в Якутии

«Сургутнефтегаз» начнет работать на нефтегазоконденсатном месторождении. В запуске Ленского месторождения участвовал глава Якутии Айсен Николаев.

На официальном мероприятии гендиректор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов сказал, что компания будет и дальше вкладываться в социальную инфраструктуру региона, создавать рабочие места для местного населения, развивать территорию своего присутствия. Сейчас в компании трудоустроены 2300 якутян.

Одному из них — мастеру по добыче нефти, газа и конденсата НГДУ «Талаканнефть» Евгению Егорову — вручили благодарность правительства Якутии. Он работает в компании с 2008 года. Начал с должности оператора и сейчас дослужился до мастера.

В рейтинге Forbes «Сургутнефтегаз» с выручкой 1 трлн 867 млрд рублей занимает второе место. «„Сургутнефтегаз“ — обладатель самой крупной среди российских компаний „денежной кубышки“.