2019-09-21T08:48:30+03:00
Общество

В дом на Короленко 25 в Якутске подключили тепло

Несмотря на многомиллионные долги Якутскэнерго возобновил подачу теплоснабжения
Ольга Донская
Поделиться:
Застройщик выплатил 4 млн долга из накопленных 18-ти млн.Застройщик выплатил 4 млн долга из накопленных 18-ти млн.
Изменить размер текста:

20 сентября в печально известный «саакяновский» дом на Короленко 25 возобновили подачу теплоснабжения. Такое решение принято на совещании главы Якутии с участием руководства ПАО «Якутскэнерго».

Напомним, застройщик ООО «Товары Саха Якутместпрома» без разрешительных документо незаконно возвел 17 этаж на объекте, заселил квартиры и дольщики живут и потребляют энергоресурсы, не имея при этом документов на собственность, и возможности заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями. И между тем, застройщик несколько лет не выплачивал счета за электроэнергию.

В начале отопительного сезона Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» ограничил подачу тепла в многоквартирный дом. Сейчас застройщик выплатил 4 миллиона рублей из 18 миллионов рублей долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Якутии откроют новый традиционный бренд
В пяти населенных пунктах Сунтарского района восстановили подачу электричества
Прогноз погоды в Якутске на 21 сентября
«Шаман» Александр Габышев направлен в психиатрическую больницу
СВФУ проведет первенство по вольной борьбе
Буря мглою небо кроет: в Сунтарском районе Якутии восемь населенных пунктов остались без электричества из-за бури
Александр Сусоев стал первым заммэра Якутска по делам молодежи
В Момском районе Якутии совершенствуют котельные
Айсен Николаев ответит на вопросы якутян в прямом эфире
В Якутске таксиста ограбили пьяные пассажиры
Маршрутный автобус сбил ребенка в Якутске
И еще один мурал: в Алдане художница заканчивает работу над новым арт-объектом
Бывший директор АО «Водоканал» возместил украденные 20 млн рублей
Большой брат следит за тобой: на улицах Сунтар и Нюрбы установлено видеонаблюдение
Подростки Якутска участвуют в проекте «За рулем»