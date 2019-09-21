В дом на Короленко 25 в Якутске подключили тепло

20 сентября в печально известный «саакяновский» дом на Короленко 25 возобновили подачу теплоснабжения. Такое решение принято на совещании главы Якутии с участием руководства ПАО «Якутскэнерго».

Напомним, застройщик ООО «Товары Саха Якутместпрома» без разрешительных документо незаконно возвел 17 этаж на объекте, заселил квартиры и дольщики живут и потребляют энергоресурсы, не имея при этом документов на собственность, и возможности заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями. И между тем, застройщик несколько лет не выплачивал счета за электроэнергию.

В начале отопительного сезона Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» ограничил подачу тепла в многоквартирный дом. Сейчас застройщик выплатил 4 миллиона рублей из 18 миллионов рублей долга.