Жильцы «саакяновского» дома встретились с застройщиком в мэрии Якутска

18 сентября в окружной администрации Якутска прошла встреча застройщика и жильцов дома на улице Короленко, 25. Основной вопрос — возможность запуска теплоснабжения в дом.

Сейчас застройщик ООО «Товары Саха Якутместпрома» вместе с мэрией приводит в соответствие документацию по дому и исправляет нарушения. Про задолженность в почти 18 млн рублей, застройщик говорит, что она получилась в том числе из-за ареста счетов.

Врио главы города Максим Трофимов потребовал от застройщика в кратчайшие сроки совместно с ПАО «Якутскэнерго» определить механизм погашения задолженности и внести ясность в вопрос расчетов за подачу отопления между дольщиками и застройщиком.

- Тепло будет подано на объект в двух случаях. Либо дом будет введен в эксплуатацию, либо будет погашена задолженность. Есть промежуточный вариант — предоставление пакета документов на подачу тепла и заключение с нами договора юридическим лицом, которое имеет на это право, — прокомментировал представитель ПАО «Якутскэнерго».

Застройщик на встрече заверил жильцов дома и руководство города, что документы для заключения договора с энергоснабжающей организацией будут поданы «буквально завтра».