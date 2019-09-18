2019-09-18T09:19:35+03:00
Происшествия

В Якутске от хлопка парогенератора погиб мужчина

Его напарник доставлен в больницу
Ольга Донская
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Личность второго потерпевшего устанавливается.Личность второго потерпевшего устанавливается.
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Следственный отдел Якутска СУ СК России по Якутии начал процессуальную проверку по факту гибели мужчины, 1983 года рождения, при хлопке парогенератора.

Как сообщает следствие, 18 сентября двое мужчин проводили работы по пропарке свайного поля на улице Очиченко. Во время работы произошел хлопок, из-за которого погиб 36-летний мужчина, а его напарник получил травмы и отправлен в больницу. Личность выжившего устанавливается.

Место происшествия на улице Очиченко.

Место происшествия на улице Очиченко.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и экстренные службы. Сотрудники восстанавливают картину произошедшего и выясняют причины и обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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