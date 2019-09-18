2019-09-18T08:50:15+03:00
Общество

В арктических районах Якутии начали раздельный сбор мусора

Для этого ЖКХ республики изготовили 22 контейнера для сортировки отходов
Ольга Донская
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По всей Якутии прививают полезные экологические привычки.По всей Якутии прививают полезные экологические привычки.
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В Якутии перспективы внедрения раздельного сбора мусора расширяются, так в арктических районах республики начали продвигать полезные экологические привычки и установили 22 контейнера для сортировки пластика, стекла и других отходов.

В Аллаиховском районе установлены 18 контейнеров, а в Булунском районе шесть.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики Якутии Виктор Романов отметил, что на сегодня нормативы накопления ТКО утверждены без учета объемов раздельного сбора. По этой причине организация раздельного сбора вызывает сложности, из-за оплаты по нормативам. При пересмотре нормативов ведомство планирует учесть объемы по раздельному сбору отходов.

Некоторые управляющие компании готовы в качестве пилотного проекта организовать раздельный сбор отходов в обслуживаемом жилфонде. К примеру, жилищный комплекс «Прометей» практикует отдельный сбор батареек и пластиковых крышек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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