В арктических районах Якутии начали раздельный сбор мусора

В Якутии перспективы внедрения раздельного сбора мусора расширяются, так в арктических районах республики начали продвигать полезные экологические привычки и установили 22 контейнера для сортировки пластика, стекла и других отходов.

В Аллаиховском районе установлены 18 контейнеров, а в Булунском районе шесть.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики Якутии Виктор Романов отметил, что на сегодня нормативы накопления ТКО утверждены без учета объемов раздельного сбора. По этой причине организация раздельного сбора вызывает сложности, из-за оплаты по нормативам. При пересмотре нормативов ведомство планирует учесть объемы по раздельному сбору отходов.

Некоторые управляющие компании готовы в качестве пилотного проекта организовать раздельный сбор отходов в обслуживаемом жилфонде. К примеру, жилищный комплекс «Прометей» практикует отдельный сбор батареек и пластиковых крышек.